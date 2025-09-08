Energy驚喜合體王心凌甜跳《愛你》！　突曝「重磅喜訊」全場炸了

▲ Energy驚喜邀請王心凌擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Energy《ALL IN全面進擊》昨（8日）繼續在高雄巨蛋演唱會開唱，演唱〈同病相戀〉時，Energy驚喜邀請「甜蜜天后」王心凌擔任嘉賓，合唱甜蜜幸福的〈愛你〉，女神降臨高雄巨蛋，瞬間讓現場瀰漫粉紅氛圍，王心凌甜喊：「在我的心裡，你真的就是唯一！」並開心表示，很榮幸能擔任Energy的演唱會嘉賓，還幽默地說：「我現在平常出門走跳大家都叫我姐姐，今天站在台上，還是要叫各位一聲『哥』呀！」

▲▼ Energy身懷絕技。（圖／相信音樂提供）



王心凌分享，這次與Energy合作的〈愛你〉是第一次和這麼多歌手合唱，但她也笑著說有點小遺憾：「這首歌應該要牽手才對！」隨即拉著五人一起扶著彼此的腰再跳一遍經典舞步，還要Energy一起翹屁股、勾腳裝可愛，結果大家貼在一起跳得亂七八糟，引來全場大笑。

Energy打趣說：「剛剛那段我們練了兩個月，是這次演唱會最難的舞蹈！」王心凌則笑回：「你們下次要再練一下！」而王心凌也透露，接下來演唱會場次會繼續安排，Energy則趁機喊話：「這個舞我們練了兩個月，只跳一次太虧了，下次我們一定把牽手練好，自告奮勇再跳！」更笑說下次要一起穿學生裙演出，讓全場粉絲嗨翻尖叫。



Energy再換上「終極綠焰裝」，〈High 5〉、〈微笑先生〉、〈二次西遊〉接連登場，再次點燃高雄巨蛋，將全場氣氛推向最炙熱的高潮，Energy拿起冷凍脈衝槍想為溫度破表的高雄巨蛋降降溫，卻意外噴出滿場能量煙霧，而唱到〈放手〉時，Energy回到場中間的橫空飛越舞台，在透明高台上強力唱跳，每人更輪番solo，超帥排舞嗨翻全場。而〈星期五晚上〉前奏一響，大小歌迷齊聲高喊「現在是星期日晚上」，許多歌迷更是一起挑戰16蹲，台上台下整齊劃一，讓高雄巨蛋變身巨大舞池，他們也驚喜宣布將於明年1月10日重返台北小巨蛋舉辦《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會。

