林憶蓮相隔11年回歸！　宣布登「簡單生活節」限定開唱

▲林憶蓮將在簡單生活節開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



記者翁子涵／台北報導

天后林憶蓮相隔11年重磅回歸台灣樂壇，《簡單生活節》今（8日）驚喜公布首波卡司，證實林憶蓮11月29、30日將參與活動開唱，林憶蓮與台灣樂迷有著深厚連結，曾參演過三次簡單生活節，距上次（2014年）已有11年之久，簡單生活節特地邀請林憶蓮來為簡單 20 年演出，除了想念台灣樂迷之外，Sandy 也表示對簡單生活節20年來的努力的祝福與支持，情義應允出演。

▲林憶蓮將獻唱多首經典歌。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



主辦單位表示，林憶蓮有太多經典，她的歌聲就如同黑夜裡的光一樣，溫暖了許多人，如同最新單曲〈是你治癒了我的孤單〉用最簡單的音符療癒每顆在城市裡跌跌撞撞的心，這次再回到台北，她將用一貫的溫柔，與樂迷們再創造屬於簡單生活節的記憶。

今年《2025 Simple Life 簡單生活節》以「和喜歡的人在一起」為主題，主辦單位透露，將在節目中重現 2006 年首屆的經典場景，同時也推出 「深耕者」策展，邀請 20 年來默默耕耘的品牌、創新能量的創作者，以及探索未來的藝術家，齊聚草原，共創屬於每個人的簡單生活。

