胡瓜《綜藝大集合》偷作弊被抓包！　遭地方媽媽進攻招架不住

民視周日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台南永康的貝加貳烘焙館，一開場主持群介紹台南特別的城市洗頭車，製作單位特此想了一個新遊戲「排隊洗頭趣」。胡瓜看著前面組別的年輕人都玩的那麼開心，決定自己也要作為參賽者來加入，並且與當地媽媽們共同競爭，殊不知胡瓜竟在遊戲開始前偷作弊，還被當地媽媽當場抓包，最後他只好乖乖按遊戲流程。

▲胡瓜偷作弊被抓包。（圖／民視提供）

本以為胡瓜的耍賴會就此結束，在遊戲開始前又突然把原本要戴的護目鏡變成看得到的墨鏡，讓媽媽只好上手直接將他的墨鏡拆掉，無厘頭一直跟胡瓜囉嗦的媽媽讓他直接招架不住說：「你是什麼人請來的？」，媽媽的可愛行徑也讓全場哄堂大笑，而胡瓜也憑藉著他超強的第六感，成功打敗媽媽拿下這場比賽的冠軍。

▲▼胡瓜對地方媽媽攻勢招架不住。（圖／民視提供）

接下來的遊戲是「追趕跑跳碰」，這次藝人組派出秀秀子、陳孝榕、蘇晏霈、郭忠祐以及董至成上場，本以為有郭忠祐的加持下，藝人組會順利過關，結果一路上跌跌撞撞，董至成儘管已經足夠努力，但始終沒有辦法成功通關。胡瓜身為大哥實在看不下去，最後代替董至成上場，而胡瓜不愧是遊戲王，不僅沒有輕易跌倒，甚至還在中間幫助其他人通過。