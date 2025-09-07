台片《雲在兩千米》奪威尼斯影展VR最大獎！陳芯宜二度獲肯定

記者許逸群／綜合報導

第82屆威尼斯影展公布得獎名單，台灣公共媒體平台企劃、陳芯宜執導的VR創作《雲在兩千米》從全球30部入圍作品中脫穎而出。這部改編自吳明益小說的力作，勇奪「沉浸式內容競賽單元」最高榮譽的最佳沉浸體驗大獎，是陳芯宜導演繼前作後再次獲獎，成就非凡！

▲陳芯宜執導的VR創作《雲在兩千米》奪下大獎。（圖／擷取自威尼斯IG）

導演陳芯宜在頒獎典禮上激動感謝小說家吳明益，創造出美麗故事。《雲在兩千米》結合悲傷、記憶與愛，展現台灣獨特文化。她將自身在電影、劇場與沉浸式創作的經驗融入作品，只為讓觀眾完全走進故事，感受這段關於失落與連結的情感旅程。

奇妙緣分源自2022年陳芯宜導演前次威尼斯影展獲獎後，一位知名製作人便力邀她將吳明益短篇小說《雲在兩千米》改編成VR創作。歷時兩年的精心打造，如今再度站上國際舞台領獎，讓導演感觸良多，直呼一切都不可思議！

▲《雲在兩千米》榮獲威尼斯影展最佳沉浸體驗大獎。（圖／擷取自威尼斯IG）

導演感性致謝傑出團隊，包含製片、VR總監及技術人員等，坦言沒有他們的付出，作品不可能誕生。原著作者吳明益得知獲獎也表示，一個作品能成為另一些人的創作，代表其生命力十足，感謝導演團隊啟發他產生新作品的靈感。

《雲在兩千米》在威尼斯影展展映期間，場場爆滿、一票難求！每天開館便有大量觀眾排隊候補，甚至連當地餐館老闆都聞風而來。許多體驗者與業界人士給予高度評價，驚嘆作品超出想像，直指這可能是未來電影的新方向。

共同策展人Michel Reilhec觀影後震撼不已，讚嘆導演陳芯宜創造了獨特的空間敘事手法，讓觀眾透過走動探索，身體與情感都被深深牽動，直言這是看過最觸動人心的悲傷作品之一。