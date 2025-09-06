直擊／10年前I.O.I手燈竟現小巨蛋！　請夏嚇到：大家認識我嗎？

記者吳睿慈／台北報導

韓流盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋—KOREA GIRL’S POWER》6日盛大展開，solo女歌手請夏是第三個出場的順序，前兩首歌曲〈I’m Ready〉、〈STRESS〉就倒掛在男舞者身上出場，演出敬業又精彩，她隔了許多年再度訪台，這段期間曾遇到事業低潮期，舊東家把她的IG、YouTube帳號全沒收，導致她沉寂多年，再次來到台灣，擔心台下粉絲不認識她：「我想問個比較傻的問題，請問你們認識我嗎？」歌迷尖叫聲很大，她才放心。

▼▲請夏隔了很多年來到台灣開唱。（圖／記者林敬旻攝）



請夏6日來到台北小巨蛋開唱，同場還有ITZY、NMIXX等人氣團體，她對於自己的知名度很沒自信，唱完歌曲後，向觀眾提問「我想問個比較傻的問題，請問你們認識我嗎？因為我沒有那麼多在海外表演的機會，很擔心大家知道我是誰嗎？」獲得台下的歡呼聲，她接著說「謝謝大家認識我、為我應援，今天是第一次見到我的人，也謝謝大家這樣支持我。」

▲請夏擔心觀眾不認識她，主動詢問「大家知道我是誰嗎」。（圖／記者林敬旻攝）



▲請夏看到I.O.I手燈超驚訝。（圖／記者林敬旻攝）



身為場上最大前輩，但請夏態度很謙虛，「我真的非常喜歡台灣，上次是透過簽售會而來，這麼短時間內再次邀請我來，非常感謝大家」，台下甚至還有I.O.I的手燈，她驚訝地表示「這已經是10年前的手燈了，都還沒有故障嗎？保護得很好欸，真的好棒喔，謝謝你們」。

▲請夏又唱又跳演出很精彩。（圖／記者林敬旻攝）



限定女團I.O.I於2016年出道，請夏是隊內年紀較大的姐姐組成員，看到10年前的手燈在眼前揮，她非常感動：「我好像又多看到幾個（手燈）了！」接連帶來〈Snapping〉、〈Why Don’t Know〉等經典歌曲，歌迷真的大合唱，她開心地喊著「大家知道這首歌嗎？」 最後獻上〈Gotta Go〉。