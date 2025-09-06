沈玉琳親揭「骨髓檢測報告結果」　他曬私下對話：你一定要好好的

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈玉琳今年7月底傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。為此，好友孫德榮今（6）日透過臉書發文曬出兩人的聊天對話截圖，曝光了對方目前的身體狀況，同時也溫情喊話：「你一定要好好的。」

▲沈玉琳（圖左）和孫德榮傳訊息。（圖／翻攝自Facebook）

孫德榮在文中公開與沈玉琳的聊天截圖，他透露最近持續接到對方的好消息，是他近期最快樂的事。他更溫情向沈玉琳喊話：「你一定要好好的，你是我的好弟弟」，並表示兩人都有打不倒的精神，最後更寫下「我等你回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫德榮公開對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

透過孫德榮公開的截圖可見到，沈玉琳寫下「謝謝孫總，昨天骨隨檢測報告出來了，是OK的」，他接著透露，報告顯示體內幾乎驗不到不好的血球，新長出來的都是正常的血球，這也代表他這一階段的治療成功，總算讓所有關心他的人，都鬆了一口氣。

▲沈玉琳親曝身體狀況。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

雖然這一階段的治療順利成功，但沈玉琳在對話中表示，下週將會乘勝追擊，進行鞏固確保的治療，希望能將病灶徹底根除。他也樂觀地向孫德榮喊話：「保持好心情，沒問題的！」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言大讚「開心」、「太棒了」、「真是太好了。」