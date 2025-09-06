不是黃尚禾！　李千娜同床男星畫面曝光...還自爆「是變態女人」！

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜今推出睽違七年的全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，這是她首張以翻唱為主的作品，以「電子花車」為主題，翻玩爸媽年代的流行金曲。專輯由阿弟仔統籌製作，並攜手陳建瑋、王希文打造，其中還翻唱金曲歌王施文彬〈再會啦心愛的無緣的人〉，特別邀來黃奇斌合唱。

▲李千娜與黃奇斌合作翻唱〈再會啦心愛的無緣的人〉。（圖／環球提供）

MV則由金馬導演楊雅喆掌鏡，邀請林哲熹與李千娜共同主演，故事聚焦一對追夢情侶的分合，在現實壓力下選擇最溫柔的道別，黃奇斌更驚喜客串當舖老闆，為故事添上轉折。李千娜表示，這支MV講述的是「好好告別」，希望不管兩個人在一起好與不好、開心不開心，都要好好告別，不要留有遺憾，林哲熹打趣說：「好像我碰到妳都是一個很廢的男友，之前合作電影，我也是演把一手好牌打爛的廢人，這次也是，希望下次見面與合作，我能是一個有為的青年（中年）。」

李千娜與林哲熹都是第一次跟楊雅喆合作，楊雅喆爆料最初在想腳本時，李千娜提供了一個被虐千百回的愛情觀，還笑言：「這是一個變態的女人才有的想法！」後來他試著進入李千娜的想像才終於理解，不過兩人最有共識的，就是這是首好好道別的歌。

▲▼李千娜和林哲熹有不少對手戲，黃奇斌也客串出演當鋪老闆。（圖／環球提供）

李千娜笑說，原曲是獨唱，她突發奇想做成對唱，讓男女聲線碰撞出火花，編曲也因此更有層次。她透露，一開始擔心阿斌會婉拒，沒想到對方一口答應，還幫忙拍MV，讓她感激直呼「加分很多」。錄音過程中，李千娜唱得內斂含蓄，阿斌則外放激動，原本衝突的感覺反而展現出情感的不同理解，製作人最後決定保留各自特色，讓副歌加上合聲後更顯契合。