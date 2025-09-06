吳鳳妻被路人說教「母奶有毒」　曝堅持親餵原因：別莫名給別人壓力

記者蔡宜芳／綜合報導

近來關於「餵母奶還是餵配方奶」的議題備受議論，而土耳其裔男星吳鳳的老婆Rynee，作為兩個孩子的媽媽，她透露自己兩胎都是親餵至少兩年，也分享親餵的辛酸，表示「不要以為母奶媽媽就不會遭受攻擊」。

▲Rynee和吳鳳育有兩個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

Rynee透露，她剛生長女時還是上班族，「所以是白天瓶餵，晚上親餵。」當時甚至必須在會議室裡擠奶，「每3、4個小時擠奶一次，一次至少半小時」，要是遇上開會延誤，還會變成「石頭奶」。不過，她也非常感謝當時的公司，「雖沒有完美的擠奶環境，但給我很大的自由空間，讓我有辦法堅持下來。」

然而，Rynee也說，因為自己走過那段過程，更明白大部分的職業婦女在哺乳不友善的環境下，或產後壓力、個人體質，改成配方奶，「我完全可以理解。」對她而言，之所以能一直堅持，是因為剛好母奶充沛，「親餵對我來說反而輕鬆，還有一股莫名的使命感。更重要的是不論我想怎麼餵，老公跟家人都不會給予任何評論！」

▲Rynee表示自己的兩個孩子都是吃母奶長大。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

不過，Rynee坦言，即便自己餵母奶，也曾被不友善地對待過，「我也被路人說過『母奶有毒』之類的話。」她強調，不論母乳或配方，重點都應該是媽媽的心理狀態與自由選擇，也認為台灣最珍貴的價值，就是尊重每個人的意志，「不要再給別人莫名的壓力了，這才是我們對這個社會最大的貢獻。」