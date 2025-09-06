蔡思韵讚鄭伊健是「歷久不衰男神」！　被問男友劉俊謙…笑回：不能這樣比

記者蕭采薇／台北報導

香港奇幻愛情電影《久別重逢》中，鄭伊健與「文青女神」蔡思韵合作，共同演出一場跨越時空的愛情故事。蔡思韵表示從小看著鄭伊健的電影長大，沒想到可以和男神一同合作，她說：「我完全可以感受到鄭伊健的男神魅力，真正的男神在不同年紀都可以散發不同的魅力。」

▲蔡思韵在《久別重逢》和鄭伊健合作。（圖／華映提供）



蔡思韵在台灣演出過《返校》、《不如海邊吹吹風》等多部作品，在香港電影《久別重逢》中扮演女主角的成年版，意外在醫院遇見高中時的初戀鄭伊健，竟是一付頹喪的模樣出現在她面前，兩人是一對曾經留下遺憾的分手情侶。蔡思韵大讚鄭伊健是歷久不衰的男神，「我從小看他的電影，很開心長大有機會能和他演對手戲，可以近距離感受到他的男神魅力，男神真的可以跨越年齡啊。」

▲蔡思韵在香港電影《久別重逢》中扮演女主角的成年版。（圖／華映提供）

蔡思韵認為演員最難得就是可以依年齡演出不同的角色，但都能充份發揮角色的魅力，鄭伊健就是這樣在不同年紀有不同魅力的男神，至於男友劉俊謙也是一位男神？她笑說：「不能這樣比較。」但她大方表示希望對方也能努力成為歷久不衰的男神。

▲蔡思韵透露，大前輩鄭伊健在拍攝時非常友善。（圖／華映提供）



蔡思韵覺得大前輩鄭伊健在拍攝時非常友善，「我們相處不會有隔閡，還很大方的會給我們後輩一些建議，但不會太多，拍攝時讓大家都有很好的溝通。」她印象最深刻的是一場她與鄭伊健在一家唱片行內的場景，她在現場意外找到鄭伊健的專輯CD，很興奮地秀給鄭伊健看，「是他的演唱會Live CD，我們都覺得太巧了，非常有趣。」

▲鄭伊健、蔡思韵《久別重逢》共同演出一場跨越時空的愛情故事。（圖／華映提供）

蔡思韵也讚美演出同一個角色少女時期的許恩怡表現出色，「我也都被她詮釋的女孩吸引了，一開始知道是她演時，我不覺得我們的外貌相似，但一場我和她的對手戲時，我看著她的眼睛，突然覺得好像看到我小時候的眼神，是個很單純的模樣，完全打動了我。」許恩怡最難忘一場四個主角都在的一幕，氣氛很溫暖，工作人員都特別迴避讓他們培養感情，「這幕伊健哥哥和陳卓賢都彈琴又唱歌，我在現場聽覺得非常感動啊！」《久別重逢》將於9月5日上映。