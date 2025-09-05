ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

記者孟育民／台北報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）日前在社群公開懷孕喜訊，今（5日）她挺著4個月孕肚出席「愛雅辣呦」媒體記者會，透露目前胖了7公斤，先前她在IG上傳一段哭泣影片，揭露自己在懷孕之後，心境上所面臨的巨大轉變與挑戰，不料內容曝光後，卻被網友攻擊「公主病」。對此，她則回應：「我也是剛懷孕的媽媽，我也還在適應身體的變化，總而言之就是微笑以對。」

▲ 愛雅出席「愛雅辣呦」 媒體記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 愛雅挺4月肚出席「愛雅辣呦」 媒體記者會。（圖／記者李毓康攝）

愛雅現在會隨時紀錄日常，坦言被網友攻擊難免影響心情，「我知道哭對大眾來說很負面，尤其我小時候就很愛哭，大家一定覺得我公主病，但媽媽不是一生下來就會當媽媽，媽媽也可以有脆弱的一面。像我們不會因為看到媽媽哭就覺得她不堅毅，所以影片想讓感到委屈的媽媽覺得不孤單，我們擦乾眼淚還是要當重要角色的媽媽。」

▲ 愛雅出席「愛雅辣呦」 媒體記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 愛雅被酸「公主病」回應了。（圖／記者李毓康攝）

她也直呼沒想過會在Threads被罵這麼慘，事後才知道老公瞞著她回覆網友替她抱不平，「他還很驕傲獲得很多讚，他的角色存在很能承擔太太的不快樂，他都很能適應不同面向的我。我就跟老公說抱抱我就好，也不需要戰什麼。」

▲ 愛雅出席「愛雅辣呦」 媒體記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 愛雅感謝老公陪伴。（圖／記者李毓康攝）

愛雅因為懷孕情緒比較敏感，更分享自己懷孕初期，因為愛犬被朋友關到沒冷氣、沒燈的房間，等到愛雅回家後才發現，當時以為愛犬掛了，還為此哭了6小時，「我一看到狗就想哭，覺得對不起牠，哭到自己覺得怎麼會哭這麼久」。

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

