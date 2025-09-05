李洙赫爆陸簽名會「血汗12hrs」　公司還原時間軸：演員本人意願

記者張筱涵／綜合報導

韓星李洙赫日前在中國舉辦粉絲見面會，活動結束後卻傳出被迫連續工作超過12小時的爭議。對此，經紀公司Saram娛樂5日發表正式聲明，澄清相關傳聞，並強調延長的演出時間，是李洙赫本人希望能多陪伴粉絲。

▲李洙赫。（圖／翻攝自Instagram／leesoohyuk）



Saram娛樂表示，見面會的實際流程為「中午12點至12點15分的彩排觀覽（約15分鐘）、下午2點至6點半的正式見面會（約4小時30分）、以及晚間7點至9點的福利活動（合照與擊掌，約2小時）」。公司解釋，因現場氣氛比預期更熱烈，導致正式演出延遲，但過程中他們不斷確認李洙赫的身體狀況與意願，而李洙赫也一再表達「難得與粉絲相見，希望盡全力以赴」的心意，因此最終延長活動時間。

Saram娛樂同時回應場館環境問題，承認現場確實比預期炎熱，冷氣不足也是原因之一。不過，李洙赫仍堅持完成所有行程，並在活動結束後依照主辦單位要求，等待粉絲安全退場後才離開會場。

Saram娛樂也向李洙赫與所有粉絲表達感謝，承諾未來會更細心規劃，確保藝人與粉絲都不會因活動安排而感到不便。最後，他們強調，這次粉絲見面會對李洙赫意義重大，因為是他時隔10年再度與粉絲面對面交流，他本人從海報、舞台設計到影像製作皆親自參與準備，傾注了大量心力。

事實上，李洙赫於8月30日前往中國舉辦粉絲見面會，活動現場頻頻傳出亂象，不僅有粉絲在拍照時拿手機近距離對準他拍攝，合照時更是幾乎零距離，嚇得他不斷縮起身體。更嚴重的是，他被傳連續超時工作12小時，因主辦方超賣門票而被要求額外簽500張海報，甚至還爆出主辦方威脅對話外流，內容直言：「沒簽完不准離開中國。」

【Saram Entertainmen聲明全文】

大家好，這裡是Saram Entertainment。

近日有關李洙赫演員的中國粉絲見面會，出現與事實不符的消息，我們在此做出正確說明。

關於詢問最多的演出時間，現場情況如下：

彩排觀覽：12:00 ~ 12:15（約15分鐘）

粉絲見面會正式演出：14:00 ~ 18:30（約4小時30分）

福利活動（合照·擊掌）：19:00 ~ 21:00（約2小時）

這場粉絲見面會，是李洙赫時隔10年再次親自與粉絲見面的特別場合。李洙赫親自參與了海報、標題、舞台影片、拍攝等所有準備過程，長時間傾注心力。

在活動中，由於現場比預期更加熱烈，正式演出時間有所延遲。我們持續確認演員的狀態與意願，李洙赫多次表達「難得與粉絲相見，希望盡全力以赴」的心情，正因這份真心，才與粉絲共度了比計劃更長的時光。

活動結束後，因安全問題，主辦方要求「請等待至所有粉絲退場後再行離開」，演員在所有粉絲返家後才完成移動。

至於另一個詢問較多的場館溫度問題，現場確實比預期炎熱，原因之一是冷氣設施不足。儘管如此，李洙赫仍堅持到最後，與粉絲一同完成活動，我們對演員與所有粉絲致以衷心感謝。

Saram Entertainment今後將更加細心體察藝人與粉絲的心意，並在國內外所有正式行程中竭盡全力準備，確保藝人與粉絲都能無憂參與活動。