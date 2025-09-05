ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

記者陳芊秀／綜合報導

《木曜4超玩》2023年爆發員工集體離職，前製作人陳百祥也選擇離開並成立新YouTube頻道《又離題了》，2024年9月宣布KID、坤達等人的「木曜一代軍」已經退役，震驚大批粉絲。而陳百祥時隔兩年發表一段超過2小時的影片，合體坤達、大蛇丸、胡椒與尼克，坤達更在片中吐露心聲。

▲▼坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲坤達與《木曜4》前製作人陳百祥拍新片。（圖／翻攝自YouTube）

坤達合體陳百祥、大蛇丸、胡椒與尼克，6月就被週刊曝光眾人在日本沖繩的石垣島錄節目。最受網友關注的是，他在影片中談及「木曜一代軍」解散心情，感性說道：「我們主持人們，事情發生完之後才慢慢知道發生些什麼，我們不是在當下一起感受到事情發生的過程，是已經發生完結束之後，我們才慢慢地知道，我們好像也沒辦法做些什麼，只能知道承受接受這樣的感覺」。陳百祥接著吐露「但當時老實講，想要力挽狂瀾好像只有坤達哥」。陳百祥補充當時大家也有想要解決，「我是想講說坤達哥是有試著去（努力）」。

▲▼坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳百祥透露，「想要力挽狂瀾好像只有坤達哥」。（圖／翻攝自YouTube）

對此坤達表示：「我覺得還想要努力些什麼，但是好像到後來發現，我好像也沒有到那個能力跟智慧，應該說像這樣講出口，大家也不知道到底是怎樣」。而陳百祥直言「我只有有一個感覺就是觀眾很衰啦」。坤達則說還是感謝大家的支持。

▲▼坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲坤達表示當時感覺想要再努力一下。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲陳百祥：「覺得觀眾很衰啦。」（圖／翻攝自YouTube）

坤達加入《木曜4超玩》4年，與和邰智源、KID、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞被稱為「6大金剛」。他與陳百祥私下擁有好交情，這次更合體拍節目，吸引許多網友朝聖，眾人在節目留言區寫下「熟悉的幹話、熟悉的節奏還是最對味~」、「熟悉的味道，百祥的味道」、「有趣的製作人、有趣的藝人來賓、有趣的幕後團隊，加上等同家人的情感，任何企劃都會變得無比有趣~」、「好久沒看到這麼好笑的長片了」、「我就獻上兩個字，神片」。

