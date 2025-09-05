ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
范瑞君買靈骨塔遭詐騙「錢跟塔位都不見」　聽信好康道相報慘賠：不忍苛責

記者蕭采薇／台北報導

大愛劇《日日好食光》描繪三位中年女子，各自背負人生難題，卻因在廚房當志工而相遇。戲中角色遭倒債，主演的范瑞君分享真實人生也曾受騙，大學畢業奪金鐘後，花六萬購買靈骨塔卻血本無歸。她感嘆推銷者是熟人，出於「好康道相報」的心情，不忍苛責。

▲▼大愛劇《日日好食光》首映記者會，范瑞君。（圖／記者李毓康攝）

▲范瑞君出席大愛劇《日日好食光》首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

俗話說「一個廚房容不下兩個女人」，范瑞君覺得這齣戲有一大堆女人「奇怪我們怎麼沒吵一架，廚房裡的七仙女感情還滿好的」。開拍前有先去見習跟練習。實際上三個人的廚藝其實都稱不上料理高手，范瑞君說她自己「做桌子、椅子，可能比做菜好」。
 
范瑞君、張詩盈、林筳諭（勇兔）在劇中飾演的角色名字剛好都有「美」，被稱為廚房三美。范瑞君飾演楊英美，先生英年早逝，不過劇情的安排，卻還是能讓不斷的出現在她身邊，范瑞君的生先是邱凱偉飾演，她說劇中的先生非常的「噗嚨共」，但是「邱凱偉這個角色非常的可愛而迷人。」

▲▼大愛劇《日日好食光》首映記者會，左起洪喻蕎、王嫚萱、林筳諭、范瑞君、張詩盈、吳怡臻。（圖／記者李毓康攝）

▲《日日好食光》首映記者會，（左起）洪喻蕎、王嫚萱、林筳諭、范瑞君、張詩盈、吳怡臻。（圖／記者李毓康攝）

劇中先生還留了「三千萬」給她「千萬不要債留子孫、千萬讓孩子繼續唸書、千萬不要改嫁」，范瑞君真的都有做到。劇中被倒債工程款四千萬得一肩扛起，還要養三個兒女，兒子還出國讀麻省理工學院，女兒讀法律系。最讓人佩服的是劇中欠債的人，不但不還錢還綁架她女兒，最後范瑞君遇到欠債的人竟然還去照顧他。
 
真實人生中也有類似經驗。范瑞君在大學剛畢業又剛拿到金鐘獎時，花了六萬買了兩個靈骨塔給自己跟媽媽，結果最後也是被騙「錢跟靈骨塔都不見了」。范瑞君說會買是因為推薦的是認識的人，「推銷的人也是覺得『好康倒相報』，一樣也是深思熟慮，不忍苛責。」

▲大愛劇《日日好食光》首映記者會，左起林筳諭、范瑞君、張詩盈。（圖／記者李毓康攝）

▲大愛劇《日日好食光》首映記者會，（左起）林筳諭、范瑞君、張詩盈。（圖／記者李毓康攝）

張詩盈在劇中飾演邵惠美，一邊要照顧婆家工廠的生意，一邊要照顧先生跟婆婆，蠟燭兩頭燒的結果，走進廠房當志工，找回自己的存在價值。張雁名飾演惠美的先生，劇中是三明治，得負責在兩邊互相溝通，拍戲後更懂得「家永遠不是講道理的地方」。

▲▼大愛劇《日日好食光》首映記者會，左起張詩盈、張雁名。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）張雁名、張詩盈在《日日好食光》飾演夫妻。（圖／記者李毓康攝）

現實生活中張雁名也一樣，因為他媽媽的個性急，太太是緩慢型。媽媽私下買東西給媳婦，就會透過張雁名轉交，太太也會提醒張雁名的媽媽生日到了。直到兒子出生後才拉近婆媳的距離，爺爺奶奶會想看孫子，兩邊的關係才沒有那麼緊張。
 
林筳諭（勇兔）劇中飾演李美玉，是個性溫和柔軟的人。范瑞君跟張詩盈劇中都是兩個有主見的人，衝突不斷，林筳諭就扮演調和劑，三個人最後成了閨蜜「沒有給大道理，彼此理解，可以吐一吐苦水，接下來呢就又開始聊要吃什麼。」

▲▼大愛劇《日日好食光》首映記者會，左起周詠軒、林筳諭。（圖／記者李毓康攝）

▲《日日好食光》（左起）周詠軒、林筳諭。（圖／記者李毓康攝）

范瑞君說這齣戲好看的地方就是一群女生「其實女生是非常複雜的，她可以很柔軟，但是兇悍起來彼此之間也都很狠，又有堅忍，內在的相處模式很有趣。」大愛劇《日日好食光》九月八日起周一至周五晚間八點在大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

 

范瑞君張詩盈林筳諭勇兔日日好食光

讀者迴響

熱門新聞

