許光漢、玉澤演釜山夢幻同台！世紀對談全球直播　男神送額頭吻「表達感謝」

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，將於第30屆釜山影展舉辦世界首映，更將與韓國人氣男星玉澤演，在釜山影展「Open Talk」同台對談，兩大男神夢幻聯動。

▲導演龔兆平稱讚許光漢演活了角色「薯仔」的純真與溫暖。（圖／甲上提供）

《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊強強聯手，結合奇幻設定與跨時空虐戀，打造年度最受矚目的華語電影。許光漢飾演的「薯仔」傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人「安晴」，導演龔兆平透露，最初設定「薯仔」是有點傻氣卻執著的角色，「如果不是一個笨蛋，怎麼會傻傻等一個女生一輩子？」

而當張艾嘉提出考慮由台灣演員擔綱時，眾人第一時間就想到了許光漢，「當我在視訊會議裡聽見光漢答應演出，我真的激動到在洗手間對著鏡子大笑，因為我找到了一個最棒的薯仔！」龔兆平直言，許光漢的加入讓角色變得更純真、溫暖，形象瞬間清晰起來。

▲許光漢拍攝「長年區葬禮戲」時，帶動眾人一起拍著胸口大聲唱歌，瞬間讓場面更具感染力。（圖／甲上提供）

許光漢在片場不僅融入角色，還經常提出創意，為故事加分。導演舉例，在拍攝「長年區葬禮戲」時，許光漢建議大家一起拍著胸口大聲唱歌，瞬間讓場面更具感染力，龔兆平說：「這首〈長年區之歌〉原本就想要呈現生命的堅韌與團結，加上光漢的想法，力量更強大。」

而因為長年區表達感情的方式比較原始，許光漢在片中會透過「親額頭」動作來表達感謝或給予祝福，讓「薯仔」的動物性人設瞬間活靈活現。此外，許光漢還將薯仔在不同年齡階段的成長細膩區分開來，監製張艾嘉也大力稱讚他「演出了角色的生命層次」。

▲許光漢在《他年她日》片中透過「親額頭」動作來表達感謝或給予祝福。（圖／甲上提供）

聲勢持續高漲的《他年她日》將於9月21日登場釜山國際影展，並於當晚在釜山電影中心BIFF劇院舉行世界首映，屆時監製張艾嘉、導演龔兆平、男女主角許光漢與袁澧林將合體閃耀星光。特別的是。

電影首映之前，許光漢還將與韓星玉澤演參加影展的招牌戶外活動「Open Talk」，兩大男神將以輕鬆卻深度的方式與影迷分享拍片心情與創作幕後，時長約50分鐘，勢必成為影展最受矚目的男神對談，本場次預計將同步於 BIFF官方YouTube與NAVER TV進行直播，全球粉絲都能即時參與這場夢幻交流。

▲袁澧林在《他年她日》片中飾演來自優日區的實習醫生安晴。（圖／甲上提供）

除了接下來一連串的亞洲巡迴宣傳行程，《他年她日》還推出一系列限量周邊，讓粉絲能將這份奇幻愛戀帶回家。第一波搶先曝光的是限量電影書 《他年她日：那些開始的故事》，獨家刊登上百張精美劇照，並特別收錄監製張艾嘉與許光漢及和聲音大師杜篤之的深度對談。《他年她日》將於 10月3日中秋連假，全亞洲盛大同步上映。