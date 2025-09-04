曾敬驊竟然輸了！《我家的事》中南部人氣王是藍葦華　演員急幫導演招親

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》呼應片中場景，與和牛排館推出聯名套餐的活動，導演潘客印解釋：「因為牛排館那場戲，是唯一全家一起吃飯的戲。」而他們先前回導演故鄉彰化社頭舉辦首映，除了意外成為溫馨的「返鄉宴」外，高伊玲也心急的說：「還要幫阿珠（導演媽媽）找到未來的親家。」

▲黃珮琪、導演潘客印、高伊玲，出席《我家的事》聯名套餐發布會。（圖／記者林敬旻攝）

潘客印笑說，那天獲得鄉長頒發的「傑出鄉民」獎牌，但他其實從小到大都不知道社頭有這樣的獎，「回去覺得很妙，還是在我的母校舉行。」而就在同一活動中心，他國中時還在那裡拿過歌唱比賽冠軍。導演媽媽更以鮮紅服裝、珍珠項鍊現身，導演笑說：「搞得好像我結婚一樣。」

不過單身多年的導演，終身大事確實讓媽媽滿心急。高伊玲爆料，第一次見面導演媽媽的時候，就被問說：「妳結婚了嗎？」她只好大笑回應說：「阿姨我結婚了啦！而且我大導演好幾歲欸！」高伊玲更喊話：「導演已經38歲，很急啊！他年紀跟我弟差不多，想說這兩個人總有一個要銷出去。」

▲《我家的事》在社頭舉辦千人首映會，導演潘客印，帶著主演高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華重回拍攝地。（圖／牽猴子提供）

而在中南部人氣旺的，不是帥氣的新生代曾敬驊，反而是演出不少八點檔藍葦華。只要藍葦華一出場，全場觀眾就氣氛沸騰，高伊玲也笑說：「中南部真的要靠他！」更透露連司機看到藍葦華都特別興奮，會開心的說：「我昨天才在電視上看到你，今天就載到你。」

隨著《我家的事》將於12日上映，劇組也積極宣傳，高伊玲透露，不只固定跑場，朋友團購票、家人揪團看戲，導演也會親自出席與長輩致謝。她更打趣，讓現場笑聲不斷。甚至有人提議舉辦「帥導演相親場」，「觀眾會不會原本以為是曾敬驊，結果發現是導演本人要徵婚。」

▲黃珮琪、高伊玲在《我家的事》飾演母女。（圖／記者林敬旻攝）

潘客印則坦言電影即將上映，「在群組裡說緣分要結束了，最不捨的是我。」藍葦華當下有點生氣，覺得「友情、關係不會停的！」而曾敬驊雖然回覆常顯得含蓄，甚至被笑說「傲驕」，但實際上會默默放限動支持，是個暖男。潘客印感性表示：「拍電影很妙的是，透過這個真誠的故事交流彼此的生命，這樣的體會真的很奇妙。」《我家的事》將於9月12日在台上映。