蕭敬騰明為林智勝引退開唱！　超敬業內幕曝光：超越個唱程度

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於明起5日至7日在台北大巨蛋盛大舉行，告別他20多年的傳奇職棒生涯，這場備受矚目的賽事，不僅象徵著一位棒球巨星的榮耀句點，更承載著無數球迷的熱情與回憶，為向這位台灣棒球傳奇致敬，金曲歌王蕭敬騰將於明天（5日）賽後壓軸登場獻唱，將以動人歌聲與精湛演出，為「大師兄」留下永恆的經典時刻，也為這場意義非凡的告別戰增添璀璨星光。

對於這次演出，老蕭坦言為了讓現場觀眾留下獨特回憶，帶走屬於彼此的記憶，投入心力不亞於個人演唱會，如何將音樂和球場氛圍融合，都花了很多時間構思；談及岳父近期身體狀況，他也感性表示，謝謝大家關心，目前都在康復中，謝謝這次大師兄的邀請，讓我和Summer留在台北專注準備演出，岳父身體不適時，我們才能第一時間陪伴，一切都是最好的安排，我們會繼續用更多時間陪伴家人，也會努力平衡工作與家庭，謝謝團隊的理解，「家人永遠是最重要的後盾。」

為了這次演出，蕭敬騰自六月受味全龍球團邀請後，確認合作後第一時間便婉拒了所有新增的工作行程，專心籌備這場傳奇性的跨界演出。據同事透露，老蕭對於這次準備的投入程度，甚至已超越個人演唱會，展現對大師兄林智勝的敬重。演出工程及彩排將於 9月5日凌晨0點正式進場，隨後展開舞台與設備安裝等相關技術作業；蕭敬騰的綵排因大巨蛋時間規劃也將安排於凌晨5-7點，藝人與團隊也將首次挑戰24小時完成綵排與演出。

喜鵲娛樂表示：「能夠被在棒壇舉足輕重，又是台灣之光的林智勝欽點，老蕭深感榮幸。」他不僅排開工作檔期，更與大師兄相互留下聯絡方式，兩人相約餐敘，一邊聊棒球，又一邊熱烈討論節目內容。蕭敬騰更貼心請教大師兄，是否有特別想聽或想合作的曲目；兩人就像大男孩般開懷暢聊，默契深厚。

兩人也聊到不少棒球趣事，包括蕭敬騰曾在網路節目提到的「蝴蝶球」，話題延伸至休息室都意猶未盡。而日前特別為了拍攝素材，蕭敬騰貼心地在大巨蛋等到球賽結束，林智勝也將賽後寶貴的休息時間挪出來，足見兩人惺惺相惜，互相成就的情誼。

據工作人員透露，大師兄在規劃引退賽活動時，就開出許多願望清單，而蕭敬騰能在其中受邀演出，老蕭本人也覺得十分榮幸，也很感動，蕭敬騰受邀參與「大師兄」林智勝引退賽後演出，直呼既榮幸又開心，能在這麼重要的日子陪伴他見證這經典的時光，感謝大師兄和球團的邀請。老蕭表示，雖然過去少有接觸，但對大師兄一直懷抱尊敬之心，印象中的林智勝總是開朗、照顧家人，帶給周遭滿滿歡樂。他也深深祝福：「大師兄永遠是球迷心中的傳奇，謝謝他帶給台灣棒壇這麼多感動和深刻的記憶。」

