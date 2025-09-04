苗可麗首談江祖平事件！坦言「認識」三立副總兒　羅北安認「撞臉霍爾的狗」

記者蕭采薇／台北報導

改編自李安經典電影的 《囍宴音樂劇》，自去年首演掀起熱潮，今年夏天全新加演回歸。苗可麗、羅北安在劇中飾演有個同志兒子的父母。不過近來江祖平在社群接連爆料，三立電視台內部疑發生性侵事件，演過不少三立八點檔的苗可麗則說：「真的沒聽過這些事情。」

▲《囍宴音樂劇》（左起）Matt Shingledecker、Will Jay、閻奕格、苗可麗、羅北安。（圖／記者蕭采薇攝）

羅北安則稱讚苗可麗，演出和原角色歸亞蕾完全不同的母親，是個會撒嬌的媽媽。對於江祖平在社群媒體爆料三立內部疑發生性侵醜聞，演過不少三立八點檔的苗可麗說：「我自己是沒碰過這些事，可能因為我的年紀吧！比較是演員願演員間的身體接觸，但都會提前先溝通。」

至於被江祖平爆料的三立內部人員，被證實是三立副總龔美富的兒子，苗可麗也坦言：「認識，他是工作人員，但真的不知道這件事。」至於觀眾擔心江祖平因此遭封殺，是否也曾聽說類似的事情，苗可麗再次表示並不清楚，而經紀人也出面阻擋，表示不再回應相關問題。

在《囍宴音樂劇》飾演「顧威威」的 閻奕格，則表示歌手身份比較少會有與夥伴親密接觸，目前沒有遇過這樣的情況。此外，同劇的羅北安，先前在社群平台Threads上被網友表示「長得有點像霍爾的移動城堡那隻狗（茵茵）」而釣出本人回應，他則再次笑說：「那是我女兒看到的，她一看就知道在講我，我是真的覺得那隻狗比較可愛。」

《囍宴音樂劇》從高雄一路演回台北，隨著9月4日最終場即將登場，包括包括 Will Jay、Matt Shingledecker、閻奕格、苗可麗、羅北安等卡司於彩排後齊聚，分享演出心情與幕後趣事。

來自美國的 Will Jay（飾高偉同） 曾是《中國好聲音》周杰倫戰隊成員，他分享印象最深刻的台灣經歷就是「地震」，笑說：「真的很像在看4D電影！」他坦言中文原本不流利，但因為演《囍宴》，中文進步神速。Will 也透露自己去年在義大利完成婚禮，隔天就直飛台灣排戲，展現對作品的重視，並透露家人將來台觀賞。

同樣來自百老匯的Matt Shingledecker（飾 Simon），則分享自己二度來台灣參與演出，也趁演出之餘旅遊台灣，對於很多山上有很多猴子印象深刻。他平常熱愛運動，「第一天抵達就去爬山！」也因為運動量大，幾乎天天都能盡情大啖夜市美食。羅北安幽默地補充：「他真的很壯！我都開玩笑說摸他的肩棒，我手要張開，因為肌肉很壯！」

分享，現場演出的迷人之處就在於「沒有一場是一模一樣的」。她笑說，最嚴格的觀眾其實就是自己的爸媽，每次看演出後都會給她意見，「雖然壓力大，但也讓自己更有成長動力。」

資深演員羅北安（飾高爸爸） 表示，李安的經典故事，不管演多少次，都能帶來新的發現與感動，「每一次詮釋都有不同層次，也希望觀眾每次進劇場都能有新的感受。」他提到女兒在網路上看見網友說自己撞臉《霍爾的移動城堡》裡的狗狗，還特別拜託他拍照上傳回應，「觀眾和家人帶來的互動，讓舞台外也有很多驚喜。」

睽違一年再度回到舞台的苗可麗感性表示，雖然英文不好，排戲時常感到緊張，但「音樂的療癒力量真的很棒！」讓她覺得全身都被消磁般放鬆。她深情說：「愛是不需要語言的，每個人都能感受到能量，這部戲也讓我明白，同性的愛沒有分別。」