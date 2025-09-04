小禎開放女兒交男友　「女兒現在是熱門商品」

記者葉文正／台北報導

藝人小禎今天與PGA美巡賽冠軍俞俊安出席J.LINDEBERG 品牌大使發佈會，由於小禎目前也是高爾夫球好手，她還笑說希望女兒可以成為職業選手。小禎女兒Emma目前已滿18歲，小禎也說開放女兒交男友，而且女兒目前是「熱門商品」，她跟前夫李進良都對女兒交友持開放態度。

▲小禎出席.LINDEBERG 台灣品牌大使發佈會。（圖／記者周宸亘攝）

小禎跟KEVIN YU 俞俊安是第一次見面，俞俊安還說，「我知道小禎姐都有在打球，我比較常在美國，有機會一定可以一起打。小禎則笑說，「跟他們打球會醍醐灌頂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼小禎透露目前也是努力學習高爾夫中。（圖／記者周宸亘攝）

而蕭敬騰岳父林光寧日前緊急送醫，問小禎是否有關心summer？她則說有的，但不打擾就是最好的關心，等她想講的時候、有空回訊息再說。最近一次看到林大哥是婚宴的時候，小時候沒有見過，林大哥跟瓜哥好像沒有合作過。

▲小禎(左)與俞俊安出席活動。（圖／讀者提供）

小禎說希望女兒多接受不一樣的運動，因為女生打高爾夫球很漂亮，但Emma對任何運動，但是Emma除了滑雪，對其他運動都沒興趣，有點可惜。

女兒女大18變，是否開放她交往男友？小禎則笑說：「她算熱門商品，人緣很好的是她都會跟我們分享，也有帶回家過，但目前單身，對女婿沒有什麼理想條件，女生都多交友是好事，因為女生慢慢知道自己的需求，跟要或不要，跟男生相處，會更了解自己，慢慢適合自己的人都會出現，如果碰到渣男，也是要跌倒才會知道。」還說女兒比她會看會選男人。

小禎也說，Emma還沒決定要去哪裡讀書，之前從英國回來後，覺得世界都在變，連27歲選手在美國都覺得困難，更何況是小女生，留在身邊也蠻好，她比較戀家，她很矛盾，想在我們身邊，也想去看看世界，也可能先出來工作， 看她自己。