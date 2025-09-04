ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《黑澀會》女星公開「業配報價」挨酸
年輕人愛上「零糖社交」相處模式
AV女優來台私會36人「破萬價格曝光」
孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億　隱忍20年全說了　

記者孟育民／台北報導

知名經紀人孫德榮日前才不諱言提到過去子弟兵背信棄義，尤其是陳喬恩，「自以為很漂亮，自以為她很棒，自以為她的一切都是靠她自己，自以為她是天下的萬人！」如今又發出聲明，預告明（5日）「孫腫來了」YouTube 頻道即將發布的影片，向大家說明一段埋藏在心中近20年的往事，點名王心凌等6組藝人，過去盡心捧紅他們，卻換不到一句感謝，「我為什麼今天要公開還原這段歷史？因為過去我從未提起過，導致全臺灣99%的人都不知道內情。我認為事情必須講道理、擺事實，公道自在人心。」

▲▼孫德榮大動作開戰了 。（圖／《孫腫來了》提供）

▲孫德榮大動作開戰了 。（圖／《孫腫來了》提供）

孫德榮過去提攜不少藝人，他表示曾經有一個被稱為「不紅藝人集中營」的計畫，其中包含了王心凌、信樂團、周傳雄（小剛老師）、K One、黃玉榮、祝釩剛等藝人，「這些藝人當時發展受挫、作品不受關注，我受唱片公司的委託，無私整合所有資源，代管並重新包裝他們，用盡心思制定策略、提升他們的能見度和人氣。我把這些失意的藝人推向了國際舞台，後來我一一做到了，成功讓他們從谷底翻身，晉升為一線歌手。』

孫德榮認為這些藝人逐漸站穩一席之地，然而，此時他們原本所屬的經紀公司卻要求收回這些藝人的經營權，甚至沒任何人對他的付出表達感謝，讓他對此感到心寒，「彷彿我理所當然必須拱手讓出。」他還提及遭到背叛，付出了慘重的代價，至少損失了新臺幣6億以上，更直接點名華納唱片，「我不相信你們還能這樣瞞天過海到何時？總有一天，我會把你們的傷疤揭給大家看！」

▲▼孫德榮出席喬傑立帝國頻道正式開播記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲孫德榮公開20年委屈，直呼心寒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

另外，孫德榮還舉例：「我曾在新加坡（我有一定影響力的地盤）為信樂團和周傳雄老師親自籌辦萬人規模的演唱會。結果原經紀公司卻聲稱那本就是他們自家的演唱會，我不應該有任何意見。他們似乎忘了，沒有我的奔走操持，他們的藝人哪來在新加坡開演唱會的機會？這種見利忘義的態度，真是讓人寒心。所謂『利字當頭，道義就不存在了』，在他們身上表露無遺。」

對此，他決定將隱忍20幾年的委屈全公開，盼後人別再重蹈覆轍，「那些曾辜負我付出的人，大可不必再給我任何遲來的回報，我也不會接受。現在再來的所謂補償，只是不痛不癢、沒有誠意的姿態罷了，並非真心實意的感謝，我一點也不稀罕。」

孫德榮千字文聲明：

我始終相信口頭承諾就是信用的展現。我努力完成了原公司做不到的事，卻連一句謝謝都沒聽到。各位說，換作是你，會不會感到心灰意冷？然而，如果我不將這件事公開，全世界就沒人會知道某些人是如何為了利益泯滅天良。

今天我錄製「不紅藝人集中營」這一集影片，並寫下這封公開聲明，不是為了討什麼公道或補償，而是要還原事實真相。我要讓大家知道：我表面看似風光，其實背後飽受各種委屈與不公對待。希望這個真實案例，能成為往後業界合作時的借鏡。將來有相似機會時，千萬別像我一樣只憑義氣行事，忽略了保障自身權益的重要。我的委屈不算什麼，我只希望年輕一輩不要再犯我同樣的錯誤。以下幾點奉勸業界後進：

●該寫的：重要的事項務必白紙黑字寫下來，不要僅憑口頭承諾。

●該簽的：該簽訂的合約一定要簽好，用法律保障自己的權益。

●該要求的：自己應得的利益和報酬，一定要勇於爭取，千萬不要不好意思。

總之，該寫的、該簽的、該要求的，千萬不要客氣，否則未來吃虧的只會是自己。

我（孫總）對於曾經的付出並無怨恨，也談不上遺憾——至少我把該做的都做好了，證明了我是一個善於絕處逢生的高手，沒有任何困難能難倒我。這些藝人經我之手從低谷重返舞台，走向國際，我問心無愧。然而，那些原經紀公司的老闆們，你們自問心安理得嗎？別人將你們的失敗作品變成暢銷明星，你們究竟做了什麼？對我的付出可有半點感謝？事實是，全無感謝。

我為什麼今天要公開還原這段歷史？因為過去我從未提起過，導致全臺灣99%的人都不知道內情。我認為事情必須講道理、擺事實，公道自在人心。這些真相說出來可以給大家警惕，也唯有如此，對臺灣的演藝事業才有幫助。如今總算把該說的話都說了，心情無比舒暢。至少往後會有更多人知道事情的真相。

當那些公司把所有藝人全部帶走之後，情況真的比較好嗎？回頭平心而論看看：除了王心凌因為有專業團隊按步驟、穩紮穩打地衝刺，她的成績有目共睹以外，其餘的呢？事實擺在眼前。

我奉勸大家行事要心存善念，這樣所有問題才能迎刃而解。不要總是算計別人。如果一個人老把心思放在佔人便宜上，事情當然做不好。你處處計較，你的事業怎可能做大？格局小、眼界窄，只會限制公司發展。

如今事情已過去二十幾年，我只求問心無愧。那些曾辜負我付出的人，大可不必再給我任何遲來的回報，我也不會接受。現在再來的所謂補償，只是不痛不癢、沒有誠意的姿態罷了，並非真心實意的感謝，我一點也不稀罕。

我曾帶養的藝人有：

●王心凌

●信樂團

●周傳雄（小剛老師）

●黃玉榮

●祝釩剛

●K One 等人

各位評評理，我有對不起他們嗎？是不是一個個都讓他們成為了萬眾矚目的巨星？而我所得的一切回報，就是一毛不取、無條件地將人交還原經紀公司。可那些公司呢，沒有一家在事後哪怕請我吃一頓飯表示心意！他們這種待人處事的方式，真是令人心寒。

我甚至利用了新加坡我可掌控的人脈和資源，為周傳雄、信樂團舉辦了大型個人演唱會。結果原公司口口聲聲說要自己來做——但實際從協商場地到籌備細節，全是我談的。最後演唱會辦成了，他們卻連邀請我到現場觀賞都沒有！聽到這裡，你能理解我的心痛與失望嗎？

身為山東人，我自幼重視承諾和信用。在我看來，合約這種東西只是給不守信的人看的。只要雙方願意努力完成每一個計劃，其實不簽合約也可以，因為合約是用來約束那些想犯錯的人。或許是我自己太過理想化了——堅守道義的結果，是讓我付出了慘重的代價，至少損失了新臺幣6億以上。

以華納唱片的事件為例，當初也因為沒有正式簽署合同，讓他們有機可乘，硬生生抹掉了我長達12年的版權利益。我曾在媒體上痛斥華納的版權黑幕，而他們始終不敢對我提出告訴。因為在臺灣的司法環境下，如果他們告我，就必須攤開所有資料證據，他們侵吞我版權費用的醜態就會畢露！我始終相信，善有善報、惡有惡報。華納啊，我不相信你們還能這樣瞞天過海到何時？總有一天，我會把你們的傷疤揭給大家看！

國際性的唱片大公司才是真正擅長鉅細靡遺制定策略的強者，我們臺灣這種小公司在合作時一定要學會保護自己。他們的法務部實力雄厚，往往會設局讓我們吃虧。我當年就是因為抱著為臺灣藝人爭口氣的初心，沒有要求與那些藝人簽訂任何合同。我甘願在幕後默默幫助他們，只希望能提升臺灣藝人在國際上的能見度。

我運用新加坡市場的成功經驗，幫助這些藝人重新打入臺灣市場。他們在新加坡開過大型演唱會，已證明自己是一線明星。我對他們的經營可謂盡心盡力、毫無私心，只盼著臺灣能有多組藝人在國際社會上發光發熱。

然而，事與願違。當這些藝人剛有走紅跡象，原本的經紀公司聞到了成功的氣味，紛紛跑來要求收回自己的藝人。而且連一句謝謝都沒有！這讓我對「道義」兩字產生了深深的懷疑。難道只要牽涉到利益，平日所說的道義就可以擺到一旁了嗎？儘管心寒，我仍然信守信用，將藝人無條件送還原經紀公司，並且把我在新加坡所制定的所有計劃和策略也全部無償交給他們。

可是，他們為何可以為了利益喪失做人最基本的原則與善良本性？這是我心中埋藏將近20年的委屈，一直隱忍未發聲，活生生吞下了這筆苦果二十多年。如今人過不惑之年，我覺得有必要把事情的來龍去脈向臺灣演藝圈公諸於眾。我可以吃虧，但我希望業界建立正常而規矩的合作流程，遏止這種貪得無厭的經紀公司惡行。

那些原經紀公司當初的經營策略已經完全失敗，才讓藝人淪落到要我來拯救。我傾盡所有心力和資源，毫無保留地幫助他們東山再起。他們卻認為這一切都是「應該的」，對我的付出絲毫不表感激，令我失望至極。難道你們從不檢討自己的錯誤與失敗嗎？只要順利接收我打造出的成果就心安理得？把道義放兩旁，利字擺中間，真的要應驗在你們身上嗎？

正如經典歌曲《凡人歌》中所唱：「你我皆凡人，生在人世間；道義放兩旁，利字擺中間。」這些臺灣資深的經紀人完全只為自己的利益著想，背棄了真正幫助他們的人。這難道不正是臺灣社會某些亂象的縮影嗎？— 吃乾抹淨地榨取為你們辛苦工作的人的貢獻，然後將恩人一腳踢開、置之不理。這又是一樁令人大失所望的圈內自私自利的錯誤示範！希望所有從業者引以為戒，不要再重蹈覆轍。

最後，我也想談談政府對演藝產業的態度。相關單位每年都有這麼多預算說要振興臺灣文化，在此我要請教各位官員：你們對臺灣演藝圈真正貢獻了多少？還是只是敷衍了事，年年編列預算補貼那些既定的團體？長期下來，被餵養飽足的他們早就喪失了自我提升的動力。你們年年用充裕的經費辦遍全臺灣看似光鮮的演出，請問這能帶來什麼實質效果？

臺灣的文化策略需要大膽地重新規劃。我們該深思：到底要拿出什麼特色來代表臺灣？要用什麼方式讓全世界看到我們的軟實力？過去這八、九年，你們是否也該好好檢討？到底做了些什麼，又讓國際市場看到了什麼？身為一個在演藝圈奮鬥多年的從業者，看著如此局面，我真的是痛心疾首！希望政府相關單位能聽見這些心聲，真正為臺灣演藝文化的未來做出改變。

關鍵字

孫德榮王心凌信樂團周傳雄小剛老師K One黃玉榮祝釩剛喬傑立

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

4小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

林逸欣爸診所精油宣布不賣了！搶到網站癱瘓　官方曝停售原因

林逸欣爸診所精油宣布不賣了！搶到網站癱瘓　官方曝停售原因

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

