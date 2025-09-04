孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億　隱忍20年全說了　

記者孟育民／台北報導

知名經紀人孫德榮日前才不諱言提到過去子弟兵背信棄義，尤其是陳喬恩，「自以為很漂亮，自以為她很棒，自以為她的一切都是靠她自己，自以為她是天下的萬人！」如今又發出聲明，預告明（5日）「孫腫來了」YouTube 頻道即將發布的影片，向大家說明一段埋藏在心中近20年的往事，點名王心凌等6組藝人，過去盡心捧紅他們，卻換不到一句感謝，「我為什麼今天要公開還原這段歷史？因為過去我從未提起過，導致全臺灣99%的人都不知道內情。我認為事情必須講道理、擺事實，公道自在人心。」

▲孫德榮大動作開戰了 。（圖／《孫腫來了》提供）

孫德榮過去提攜不少藝人，他表示曾經有一個被稱為「不紅藝人集中營」的計畫，其中包含了王心凌、信樂團、周傳雄（小剛老師）、K One、黃玉榮、祝釩剛等藝人，「這些藝人當時發展受挫、作品不受關注，我受唱片公司的委託，無私整合所有資源，代管並重新包裝他們，用盡心思制定策略、提升他們的能見度和人氣。我把這些失意的藝人推向了國際舞台，後來我一一做到了，成功讓他們從谷底翻身，晉升為一線歌手。』

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫德榮認為這些藝人逐漸站穩一席之地，然而，此時他們原本所屬的經紀公司卻要求收回這些藝人的經營權，甚至沒任何人對他的付出表達感謝，讓他對此感到心寒，「彷彿我理所當然必須拱手讓出。」他還提及遭到背叛，付出了慘重的代價，至少損失了新臺幣6億以上，更直接點名華納唱片，「我不相信你們還能這樣瞞天過海到何時？總有一天，我會把你們的傷疤揭給大家看！」

▲孫德榮公開20年委屈，直呼心寒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

另外，孫德榮還舉例：「我曾在新加坡（我有一定影響力的地盤）為信樂團和周傳雄老師親自籌辦萬人規模的演唱會。結果原經紀公司卻聲稱那本就是他們自家的演唱會，我不應該有任何意見。他們似乎忘了，沒有我的奔走操持，他們的藝人哪來在新加坡開演唱會的機會？這種見利忘義的態度，真是讓人寒心。所謂『利字當頭，道義就不存在了』，在他們身上表露無遺。」

對此，他決定將隱忍20幾年的委屈全公開，盼後人別再重蹈覆轍，「那些曾辜負我付出的人，大可不必再給我任何遲來的回報，我也不會接受。現在再來的所謂補償，只是不痛不癢、沒有誠意的姿態罷了，並非真心實意的感謝，我一點也不稀罕。」

孫德榮千字文聲明：

我始終相信口頭承諾就是信用的展現。我努力完成了原公司做不到的事，卻連一句謝謝都沒聽到。各位說，換作是你，會不會感到心灰意冷？然而，如果我不將這件事公開，全世界就沒人會知道某些人是如何為了利益泯滅天良。

今天我錄製「不紅藝人集中營」這一集影片，並寫下這封公開聲明，不是為了討什麼公道或補償，而是要還原事實真相。我要讓大家知道：我表面看似風光，其實背後飽受各種委屈與不公對待。希望這個真實案例，能成為往後業界合作時的借鏡。將來有相似機會時，千萬別像我一樣只憑義氣行事，忽略了保障自身權益的重要。我的委屈不算什麼，我只希望年輕一輩不要再犯我同樣的錯誤。以下幾點奉勸業界後進：

●該寫的：重要的事項務必白紙黑字寫下來，不要僅憑口頭承諾。

●該簽的：該簽訂的合約一定要簽好，用法律保障自己的權益。

●該要求的：自己應得的利益和報酬，一定要勇於爭取，千萬不要不好意思。

總之，該寫的、該簽的、該要求的，千萬不要客氣，否則未來吃虧的只會是自己。

我（孫總）對於曾經的付出並無怨恨，也談不上遺憾——至少我把該做的都做好了，證明了我是一個善於絕處逢生的高手，沒有任何困難能難倒我。這些藝人經我之手從低谷重返舞台，走向國際，我問心無愧。然而，那些原經紀公司的老闆們，你們自問心安理得嗎？別人將你們的失敗作品變成暢銷明星，你們究竟做了什麼？對我的付出可有半點感謝？事實是，全無感謝。

我為什麼今天要公開還原這段歷史？因為過去我從未提起過，導致全臺灣99%的人都不知道內情。我認為事情必須講道理、擺事實，公道自在人心。這些真相說出來可以給大家警惕，也唯有如此，對臺灣的演藝事業才有幫助。如今總算把該說的話都說了，心情無比舒暢。至少往後會有更多人知道事情的真相。

當那些公司把所有藝人全部帶走之後，情況真的比較好嗎？回頭平心而論看看：除了王心凌因為有專業團隊按步驟、穩紮穩打地衝刺，她的成績有目共睹以外，其餘的呢？事實擺在眼前。

我奉勸大家行事要心存善念，這樣所有問題才能迎刃而解。不要總是算計別人。如果一個人老把心思放在佔人便宜上，事情當然做不好。你處處計較，你的事業怎可能做大？格局小、眼界窄，只會限制公司發展。

如今事情已過去二十幾年，我只求問心無愧。那些曾辜負我付出的人，大可不必再給我任何遲來的回報，我也不會接受。現在再來的所謂補償，只是不痛不癢、沒有誠意的姿態罷了，並非真心實意的感謝，我一點也不稀罕。

我曾帶養的藝人有：

●王心凌

●信樂團

●周傳雄（小剛老師）

●黃玉榮

●祝釩剛

●K One 等人

各位評評理，我有對不起他們嗎？是不是一個個都讓他們成為了萬眾矚目的巨星？而我所得的一切回報，就是一毛不取、無條件地將人交還原經紀公司。可那些公司呢，沒有一家在事後哪怕請我吃一頓飯表示心意！他們這種待人處事的方式，真是令人心寒。

我甚至利用了新加坡我可掌控的人脈和資源，為周傳雄、信樂團舉辦了大型個人演唱會。結果原公司口口聲聲說要自己來做——但實際從協商場地到籌備細節，全是我談的。最後演唱會辦成了，他們卻連邀請我到現場觀賞都沒有！聽到這裡，你能理解我的心痛與失望嗎？

身為山東人，我自幼重視承諾和信用。在我看來，合約這種東西只是給不守信的人看的。只要雙方願意努力完成每一個計劃，其實不簽合約也可以，因為合約是用來約束那些想犯錯的人。或許是我自己太過理想化了——堅守道義的結果，是讓我付出了慘重的代價，至少損失了新臺幣6億以上。

以華納唱片的事件為例，當初也因為沒有正式簽署合同，讓他們有機可乘，硬生生抹掉了我長達12年的版權利益。我曾在媒體上痛斥華納的版權黑幕，而他們始終不敢對我提出告訴。因為在臺灣的司法環境下，如果他們告我，就必須攤開所有資料證據，他們侵吞我版權費用的醜態就會畢露！我始終相信，善有善報、惡有惡報。華納啊，我不相信你們還能這樣瞞天過海到何時？總有一天，我會把你們的傷疤揭給大家看！

國際性的唱片大公司才是真正擅長鉅細靡遺制定策略的強者，我們臺灣這種小公司在合作時一定要學會保護自己。他們的法務部實力雄厚，往往會設局讓我們吃虧。我當年就是因為抱著為臺灣藝人爭口氣的初心，沒有要求與那些藝人簽訂任何合同。我甘願在幕後默默幫助他們，只希望能提升臺灣藝人在國際上的能見度。

我運用新加坡市場的成功經驗，幫助這些藝人重新打入臺灣市場。他們在新加坡開過大型演唱會，已證明自己是一線明星。我對他們的經營可謂盡心盡力、毫無私心，只盼著臺灣能有多組藝人在國際社會上發光發熱。

然而，事與願違。當這些藝人剛有走紅跡象，原本的經紀公司聞到了成功的氣味，紛紛跑來要求收回自己的藝人。而且連一句謝謝都沒有！這讓我對「道義」兩字產生了深深的懷疑。難道只要牽涉到利益，平日所說的道義就可以擺到一旁了嗎？儘管心寒，我仍然信守信用，將藝人無條件送還原經紀公司，並且把我在新加坡所制定的所有計劃和策略也全部無償交給他們。

可是，他們為何可以為了利益喪失做人最基本的原則與善良本性？這是我心中埋藏將近20年的委屈，一直隱忍未發聲，活生生吞下了這筆苦果二十多年。如今人過不惑之年，我覺得有必要把事情的來龍去脈向臺灣演藝圈公諸於眾。我可以吃虧，但我希望業界建立正常而規矩的合作流程，遏止這種貪得無厭的經紀公司惡行。

那些原經紀公司當初的經營策略已經完全失敗，才讓藝人淪落到要我來拯救。我傾盡所有心力和資源，毫無保留地幫助他們東山再起。他們卻認為這一切都是「應該的」，對我的付出絲毫不表感激，令我失望至極。難道你們從不檢討自己的錯誤與失敗嗎？只要順利接收我打造出的成果就心安理得？把道義放兩旁，利字擺中間，真的要應驗在你們身上嗎？

正如經典歌曲《凡人歌》中所唱：「你我皆凡人，生在人世間；道義放兩旁，利字擺中間。」這些臺灣資深的經紀人完全只為自己的利益著想，背棄了真正幫助他們的人。這難道不正是臺灣社會某些亂象的縮影嗎？— 吃乾抹淨地榨取為你們辛苦工作的人的貢獻，然後將恩人一腳踢開、置之不理。這又是一樁令人大失所望的圈內自私自利的錯誤示範！希望所有從業者引以為戒，不要再重蹈覆轍。

最後，我也想談談政府對演藝產業的態度。相關單位每年都有這麼多預算說要振興臺灣文化，在此我要請教各位官員：你們對臺灣演藝圈真正貢獻了多少？還是只是敷衍了事，年年編列預算補貼那些既定的團體？長期下來，被餵養飽足的他們早就喪失了自我提升的動力。你們年年用充裕的經費辦遍全臺灣看似光鮮的演出，請問這能帶來什麼實質效果？

臺灣的文化策略需要大膽地重新規劃。我們該深思：到底要拿出什麼特色來代表臺灣？要用什麼方式讓全世界看到我們的軟實力？過去這八、九年，你們是否也該好好檢討？到底做了些什麼，又讓國際市場看到了什麼？身為一個在演藝圈奮鬥多年的從業者，看著如此局面，我真的是痛心疾首！希望政府相關單位能聽見這些心聲，真正為臺灣演藝文化的未來做出改變。