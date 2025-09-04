鄭容和來台灣走灶腳！放話一天一碗牛肉麵　私房行程全曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和迎接SOLO出道10週年，他再度來台與紛絲相見，開心表示：「最近能經常見到大家，真的很開心。一直用你們精彩的應援填滿演出現場，真的非常感謝。」他更直言每次到台灣必吃牛肉麵，甚至笑說「一天一碗牛肉麵」已成固定行程。

▲鄭容和來台灣走灶腳，放話一天一碗牛肉麵。（圖／和協整合行銷提供）



鄭容和經營個人YouTube節目《LP Room》有成，他也表示「邀請嘉賓比較困難，但拍攝過程總是很開心」。至於即將登場的演唱會，他呼籲粉絲：「Dress Code沒有特別要求，只希望大家能開心地欣賞演出，比起手機拍攝，更希望大家用眼睛和耳朵來感受表演。」

▲鄭容和9月在台舉辦演唱會。（圖／和協整合行銷提供）



鄭容和在7月推出第三張迷你專輯《One Last Day》，以「想要留住轉瞬即逝日子裡的重要瞬間」為主題，並親自參與〈Night Runner（Shooting Star）〉、〈WOULD YOU〉、〈Espresso Martini〉、〈Love me baby love me（LMBLM）〉、〈RED〉五首歌曲的作詞。他分享創作時若遇上卡關狀態，「不會去做其他事情，而是等待靈感自然到來。」這張作品展現了他在SOLO十週年之際的音樂成長與突破。

《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》將於9月20日（六）晚間6點在桃園會展中心舉行，票價分為新台幣6880、5880、4880、3880元，目前於年代售票系統熱賣中。更多詳情請鎖定主辦單位「和協整合行銷有限公司」官方社群專頁。