記者潘慧中／綜合報導

唐玲曾出演多部八點檔電視劇，未料2019年被診斷出胃癌第四期，歷經8次化療，手術切除三分之二的胃，身體才逐漸恢復穩定。沒想到，最近竟有網友留言問「妳怎麼還活著」，讓第一時間愣住的她笑了出來。

▲唐玲回應酸民留言。（圖／翻攝自Instagram／tangling0305）



唐玲無奈地說：「原來在某些人眼裡，我早該因為病痛消失，怎麼還能繼續拍片、繼續大笑、繼續活得這麼精彩？」但她想說的是，當初從被宣判「末期」，到如今能用笑聲陪伴大家，那段歷程是外界難以想像的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐玲坦言「其實我也常常感覺生命是重新要回來的」，因此走過死亡陰影後，每次能夠在鏡頭前表演或開玩笑，她都認為背後有一份巨大的恩典。

▲唐玲6年前被診斷出胃癌4期。（圖／翻攝自Facebook／唐玲）



面對酸民留言，唐玲選擇正面應對，「對不起讓留言者失望了，我不只活著，還會活得越來越健康、越來越有趣，越來越快樂，越來越美麗！只要活著本身就是勝利。」

▲唐玲當時盡可能保持樂觀接受治療。（圖／翻攝自Facebook／唐玲）



唐玲也強調未來會繼續拍片、繼續表演，把健康與笑聲傳遞下去，「生命價值不在於長短，而在於能不能帶著笑容，活出自己，為這個社會貢獻出正面意義。」

唐玲IG全文：

有人在我的影片底下留言：

「妳怎麼還活著？」

看到這句話，我先是愣了一下，接著忍不住笑出來（然後順便練笑笑功）

原來在某些人眼裡，我早該因為病痛消失，怎麼還能繼續拍片、繼續大笑、繼續活得這麼精彩？

其實我也常常感覺生命是重新要回來的～

從那個被宣判「末期」的病床，到今天能用笑聲陪伴大家，這中間的過程不是誰能想像。

走過S亡陰影，也曾以為沒有明天。因此每次能夠在鏡頭前表演或開玩笑，背後都有一份巨大的恩典。

至於「還活著？」

對不起讓留言者失望了，我不只活著，還會活得越來越健康、越來越有趣，越來越快樂，越來越美麗！

只要活著本身就是勝利。

別急著替我蓋棺論定，接下來就繼續拍片，繼續表演工作，繼續把健康歡笑傳遞下去。

用一個又一個作品，告訴大家：

生命價值不在於長短，而在於你能不能帶著笑容，活出你自己，為這個社會貢獻出正面意義～

我們一起努力用笑聲告訴世界

不只活著還要活得閃閃發光