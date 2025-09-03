張秀卿、許志豪「穿情侶裝」首合體主持！　意外揭20年前糾葛

記者孟育民／台北報導

喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》，第二季將於9月26日（五）全新登場，網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》本周節目移師高雄「公視台語台南部中心」錄製，主持陣容邀請到「金曲歌后」張秀卿與許志豪聯手，這也是兩人認識超過20年以來，史上第一次在節目裡合體主持。兩人一出場便穿著一模一樣的色系造型，被觀眾笑稱是「情侶裝」，但其實並非事先安排，而是兩人的多年自然默契。





▲張秀卿、許志豪「情侶裝」登場。（圖／公視台語台提供）



許志豪近年在各大節目中以幽默唱腔翻唱台語歌曲，其中英文版〈金包銀〉更創下百萬點閱的驚人成績，去年還推出睽違十年的台語專輯〈袂記的青春〉。許志豪笑說：「其實我很緊張，因為秀卿姐姐很不受控，哈！」讓現場笑聲不斷。他也感性回憶，20年前兩人同在唱片公司，當時自己還是「小小小師弟」，經常跟著張秀卿師姐南征北討，「真的要謝謝秀卿姐姐的照顧，是她一路帶著我，讓我有很多機會被更多人看見！」

▲張秀卿過去提攜師弟。（圖／公視台語台提供）

上周播出的「編故事展口藝」創意單元中，選手分隊進行故事接龍大賽，現場笑聲不斷。評審長許效舜延續節目傳統，發放親筆簽名紅包鼓勵淘汰者，一名選手突發奇想要求舜哥簽「本票」，舜哥當場妙答：「千萬不行！我有一個朋友就是簽太多本票，現在人都還沒回來！」瞬間引爆全場笑聲，澎哥又再度成為節目的經典笑哏。