獨家專訪／台灣女星零台詞演技征服他　馬東石指定：想再合作一次

記者吳睿慈／專訪

Disney+最新奇幻英雄韓劇《十二使者》熱播中，戲劇集結大咖眾星馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰等人，更有台灣實力派女演員雷嘉汭加盟演出。兩位主角馬東石、朴炯植日前接受《ETtoday》獨家專訪，馬東石不論在戲內、外都是隊長身份，大讚雷嘉汭：「非常善良、人很好。」給予滿分評價，更直言：「之後也想跟她再一起合作韓國作品，如果可以的話就好了！」許願再度一起演戲。

▲▼馬東石聽到自己的綽號「馬可愛」比出讚的反差萌。（圖／Disney+提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

馬東石素有「馬可愛」之稱，他是南韓最強大叔，強而有力的拳頭攻擊方式，每次在打鬥戲都能完美展現，但鐵漢的外表下，有著少女般的柔情，過去曾大方展示Hello Kitty手機殼，可愛的反轉魅力受到粉絲喜愛。他大方劇透《十二使者》：「可以期待一下『馬可愛』的面貌，因為這個角色是有馬東石特色的角色，所以『馬可愛』會在戲劇的途中一點一點地出現。」

▲馬東石這次在拍攝《十二使者》時有很多特效，他也舉例「空揮其實會讓肩膀更痛」。（圖／Disney+提供）



馬東石帶領「十二使者」對抗反派朴炯植，但其實兩人在戲外感情很好，朴炯植大讚「哥哥從很久以前就開始運動了，他非常帥氣，實際上看到還要更帥氣，他的拳頭跟我的臉一樣大！」兩人在劇裡挑戰CG特效，各自分享其中拍攝辛苦之處，馬東過去在拍攝《永恆族》的時候，因為沒有實際物體，只有前方放著網球，在這樣的狀態下，必須要一直空揮、出拳，他瞬間「馬可愛」上身，雙手扶著肩膀，哀嚎喊著「我的肩膀真的好痛、肩膀真的痛」，展現幽默一面。

▼▲馬東石稱讚雷嘉汭演超好，還想跟她合作一次。（圖／Disney+提供）



《十二使者》更找來台灣女演員雷嘉汭加盟，她透過試鏡脫穎而出，劇中角色設定幾乎沒有台詞，必須要表情、眼神、肢體展現，演技頗有難度。雷嘉汭的表現也受到馬東石肯定，他大讚：「汭非常善良，人很好，她有很多場面是沒有台詞、只用表情演繹，這會非常困難，但不僅是動作戲，她比想像中還發揮得更好，這部分她表現得很好。」

馬東石對於雷嘉汭的表現給予滿分，更相中對方的演技，「不只是透過這次的機會，之後也想跟她再一起合作韓國作品，如果可以的話就好了，她非常好！」《十二使者》每週六、日在Disney+播出。