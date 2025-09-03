胡德夫、萬芳齊聚獻唱！　大安森林公園重溫「民歌經典」

▲北捷邀請胡德夫、馬毓芬、丁曉雯、金智娟等多位經典歌手在大安森林公園開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

台北捷運去年歡慶成立30週年，曾在淡水舉辦民歌活動，讓資深樂迷重溫純樸年代，今年適逢民歌50週年盛事，特別邀請胡德夫、馬毓芬、丁曉雯、金智娟等多位經典歌手，將於10月18日在大安森林公園音樂臺及草地廣場，舉辦一場《搭乘都會列車聽民歌》演唱會，引領樂迷再次感受民歌情懷。現場也規劃特區，民眾可透過專屬行動應用程式參與抽票。

▲▼萬芳、胡德夫當天將接力開唱。（圖／新視紀整合行銷提供）



「歌是永遠不老的！」胡德夫老師感性分享，1974年他首場演唱會《美麗的稻穗》正是在大安森林公園舊址舉行。歷經半世紀，從青澀少年到白髮長者，重回故地讓他感慨萬千，他也回憶曾因白髮被讓座的溫暖經歷，並表示搭乘大眾運輸系統時常遇粉絲要求簽名合影，他都來者不拒，視為難得緣分。

丁曉雯指出，民歌50週年在公園開唱意義非凡，尤其胡德夫老師的參與更添傳奇色彩，她提及民歌之母陶曉清的家也曾是大安森林公園附近民歌手的聚會地，緣分巧妙，曾在此主持兩場音樂會的丁曉雯，對故地重遊備感親切，她說搭乘大眾運輸系統能觀察人生百態，啟發創作靈感，並將持續推廣民歌活動。

萬芳表示民歌是陪伴她成長的摯友，很開心今年能參與多場民歌演出，她讚賞大安森林公園的綠意與露天音樂台是市民享受音樂的好地方，萬芳曾在此主持「流浪之歌世界音樂節」，並參與余光中詩歌音樂會，與胡德夫、李建復等前輩同台，本次演唱會能再次與眾多經典歌手重聚，令她期待。馬毓芬也將溫柔獻唱哥哥馬兆駿的經典作品，還有新世代歌手許蒲生重新詮釋民歌。

