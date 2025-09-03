江祖平怒PO性侵男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

記者陳芊秀／綜合報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，表示收到一名女演員A的私訊求助，女演員表示遭到電視台相關人員性侵偷拍，震驚各界。她自昨日（2）晚間多次發文警告涉案男子，並表示若對方不道歉就公開身分，3日釋出數張局部特徵照，還詢問網友：「認得牠嗎？」

▲江祖平踢爆女演員遭性侵黑幕，為受害者發聲。（圖／翻攝自臉書）

江祖平先釋出幾張局部特徵照，更貼出該男子正面照，只將眼睛打上馬賽克，甚至連一家人慶生的合影與工作照一併公開，怒批對方「全家和樂，卻無視受害者的痛苦」。而她提到因為個資法，將照片做馬賽克處理，並寫下：「再等我有勇氣一點，我全盤脫出，但因為個資法，我會一些些馬賽克。」

▲江祖平連續曬性侵男局部照，還有正面照震驚網友。（圖／翻攝自Threads）

同時江祖平暗示涉案男子曾在幕後花絮畫面中出現，後來自行提出離職。她PO文「希望牠最後歸宿是牢房」，用字難掩憤怒。她曬出的照片中，男子身穿印有「SET」字樣的服裝，疑似與三立電視台有關，她更公開男子的工作照，直指對方疑似是三立八點檔劇組工作人員，並透露其年齡25歲，再掀熱議。

▲江祖平透露性侵男年齡。（圖／翻攝自Threads）