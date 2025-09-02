網友求助找「像霍爾狗狗的男星」　釣出本尊PO對比照：茵茵比較可愛

記者蔡宜芳／綜合報導

一名網友2日在社群平台發文求助，表示自己想不起一位台灣中老年男演員的名字，只能憑印象形容對方「胖胖的、長得有點像霍爾的移動城堡那隻狗（茵茵）」，線索還有「演出過一些不算偏門的偶像劇」。沒想到，最後竟掉出本人認證，讓網友笑翻直說「不能說很像，只能說一模一樣」。

▲網友表示自己想找一位長得像茵茵的男星。（圖／翻攝自吉卜力官網）

由羅北安參與創辦的紙風車劇團，稍早在該網友的貼文下留言，笑說：「（羅北安）本人表示…茵茵比較可愛吧！」還附上了兩張羅北安與茵茵照片的同框照，其中一張，羅北安還特地學茵茵的姿勢拍照，「沒有比較沒有傷害（抱歉第二張傷大家眼睛！！）」。

▲▼羅北安親自認證。（圖／翻攝自Threads）

有網友好奇「本人是以怎樣的心情與茵茵合照的」，紙風車劇團透露，羅北安是因為這則貼文，才第一次知道Threads這個社群平台，「再來，看了半天貼文之後滿頭問號，問旁邊的人：『所以他們說我長得像這個啊，哈哈哈哈哈哈哈，這隻狗可愛多了吧！』然後，旁人說跟這篇貼文拍張照吧！拍了第一張後，北安：『那我應該要學他啊！』由此得到上面兩張照片。」

羅北安本人的認證照引來大票網友留言，眾人紛紛笑說「如果世界上有茵茵，那必須是他的狗」、「北安大叔好可愛，情商滿滿」、「居然找得到，而且找到本人」、「本人回覆超級好笑好可愛」。