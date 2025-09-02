「超殺女」克蘿伊摩蕾茲結婚了！　愛情長跑7年「情定超模女友」曬絕美婚紗

記者蕭采薇／綜合報導

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）近日傳出喜訊，與愛情長跑七年的模特兒女友凱特哈里森（Kate Harrison）正式步入禮堂！她過去最轟動的戀情，是與貝克漢長子布魯克林交往，後來不歡而散，最終是凱特，讓她看到了愛情幸福的模樣。

▲「超殺女」克蘿伊摩蕾茲與凱特哈里森交往7年，兩人正式步入禮堂。（圖／翻攝自IG）

根據綜合外電報導，克蘿伊摩蕾茲與交往7年的女友凱特哈里森，近日在社群平台上分享了多張絕美婚紗照，正式宣布已結為連理。兩人都在婚禮中穿上長紗禮服，克蘿伊摩蕾茲則在婚禮的會後派對上，換上帥氣褲裝。她們的禮服由Louis Vuitton訂製。

▲「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和凱特哈里森都穿上長紗禮服。（圖／翻攝自IG）

克蘿伊摩蕾茲在IG激動表示：「完全不知道我們穿上禮服會是什麼樣子，這會變得特別有意義，這件禮服讓人有一種已經準備好的感覺，這個設計太完美了，我準備好了！」

▲「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和凱特哈里森都穿上長紗禮服。（圖／翻攝自IG）

克蘿伊摩蕾茲以電影《特攻聯盟》中的「超殺女」一角走紅全球。她過去曾與貝克漢長子布魯克林交往，儘管兩人當時都年紀輕，卻也一度傳出小情侶「婚」頭。

不過克蘿伊摩蕾茲曾在訪問中表示，她看過最美麗的愛情，是自己哥哥和11年的同性伴侶，也讓她深刻體悟到，愛情無關乎性別，而是對方是不是對的人。

▲克蘿伊摩蕾茲在After Party中穿上褲裝。（圖／翻攝自IG）