GARNiDELiA主唱控公司「沒付錢」　揭團體喊停內幕：被壓得喘不過氣

記者蔡宜芳／綜合報導

日本動畫樂團二人組GARNiDELiA由MARiA和toku組成，出道11年來唱紅許多動漫歌曲，人氣相當高。怎料，團體突然於2日宣布無限期停止活動，連演出也一併取消。主唱MARiA（美依禮芽）在表示「不知情」後，稍早再度發文說明內幕，並控訴經紀公司沒付薪水。

▲GARNiDELiA於2日突然宣布無限期停止活動。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）

MARiA表示，因為不希望讓粉絲和相關人士繼續處於混亂之中，所以她決定出面說明事情發生的經過。她透露，自己這幾年來，透過第三者才得知，所屬經紀公司並沒有正式支付她的演出酬勞，甚至有些時候「完全沒有支付」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MARiA坦言自己一直覺得不對勁，卻因為環境壓力與恐懼感，無法開口確認。她表示，因為長期在忙碌中壓抑自我，有時回到飯店會忍不住哭，心理狀態逐漸陷入異常，「即便如此，我還是選擇讓心靈麻木、停止思考，只是一心投入演出、拍攝，繼續站上舞台。站在舞台上的時候，粉絲給了我勇氣和力量，真的非常感謝。」

▲MARiA控訴經紀公司沒有支付演出酬勞。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）

然而，即便努力振作，MARiA卻仍遭到社長責備「態度有問題」、「妳是抱著什麼心態」，將她的身心逼近極限。MARiA表示，自己在去年就曾提出希望能減少行程，甚至一度表明想在年底離開，「在這樣的體制下，我被精神上壓得喘不過氣，終於迎來極限，於是在今年8月，透過個人律師正式向事務所發出解約通知。」

至於為何沒有與另一成員Toku一起行動，MARiA直言，因為她已無法信任身邊的工作人員，擔心消息會被社長得知，所以連商量都做不到。她回想起來，覺得「或許很早以前就已經開始崩壞了吧」。她坦言，原本期盼能在脫離監控後，能與Toku好好討論未來方向，但卻迎來了突然的暫停活動消息，她為此感到十分震驚與難過。

MARiA最後強調，她的行動並非為了與成員爭執，「我原本以為我們能一起邁出新的步伐，但Toku也一定有他自己的想法。懇請外界不要責怪或攻擊Toku。

▲MARiA發文。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）

【MARiA全文】

突如其來的消息，一定讓大家嚇了一跳，

也讓各位擔心了吧。

我不希望就這樣繼續讓粉絲和相關人士處於混亂之中，

所以想向大家說明現在發生的事情以及經過。

首先，在過去這幾年裡，

透過第三者我才得知，

所屬事務所並未正式支付我在活動上的酬勞，

有些時候甚至完全沒有支付。

其實我一直覺得「有點奇怪」，

雖然心裡還是想選擇相信，

但因為沒有可以提出意見的氛圍，

加上心裡也有恐懼，

所以無法去確認。

這幾年來，我過著幾乎忙到意識模糊的日子，

每次回到飯店房間時，眼淚就會不自覺流下來。

我想，那是一個讓我精神逐漸異常的環境。

即便如此，我還是選擇讓心靈麻木、停止思考，

只是一心投入演出、拍攝，繼續站上舞台。

站在舞台上的時候，粉絲給了我勇氣和力量，真的非常感謝。

然而，在那樣的情況下，

社長卻責備我「態度有問題」、「妳是抱著什麼心態」之類的話。

當時的我，不論體力或精神都已逼近極限，

因此在去年，我曾提出希望能減少行程，

甚至也曾說過「年底想離開」。

在這樣的體制下，我被精神上壓得喘不過氣，

終於迎來極限，

於是在今年8月，透過個人律師正式向事務所發出解約通知。

至於為什麼沒有和成員一起行動，

老實說，是因為我已經無法再信任身邊任何一位工作人員。

我害怕消息會傳到社長那裡，

因此連商量都做不到。

回想起來，或許很早以前就已經開始崩壞了吧。

關於GARNiDELiA，

我原本希望能在遠離事務所監控的環境下，

和Toku好好討論今後的方向，

但最終未能如願。

我還在努力摸索該怎麼辦，

卻迎來了這樣突然的發表，

讓我十分震驚，也非常難過。

我原本以為我們能一起邁出新的步伐，

但Toku也一定有他自己的想法。

我要再次強調，

我的行動並不是為了與成員爭執。

因此，希望大家不要罵他，

或發出任何攻擊性的言語。