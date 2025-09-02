GARNiDELiA主唱控公司「沒付錢」 揭團體喊停內幕：被壓得喘不過氣
記者蔡宜芳／綜合報導
日本動畫樂團二人組GARNiDELiA由MARiA和toku組成，出道11年來唱紅許多動漫歌曲，人氣相當高。怎料，團體突然於2日宣布無限期停止活動，連演出也一併取消。主唱MARiA（美依禮芽）在表示「不知情」後，稍早再度發文說明內幕，並控訴經紀公司沒付薪水。
▲GARNiDELiA於2日突然宣布無限期停止活動。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）
MARiA表示，因為不希望讓粉絲和相關人士繼續處於混亂之中，所以她決定出面說明事情發生的經過。她透露，自己這幾年來，透過第三者才得知，所屬經紀公司並沒有正式支付她的演出酬勞，甚至有些時候「完全沒有支付」。
MARiA坦言自己一直覺得不對勁，卻因為環境壓力與恐懼感，無法開口確認。她表示，因為長期在忙碌中壓抑自我，有時回到飯店會忍不住哭，心理狀態逐漸陷入異常，「即便如此，我還是選擇讓心靈麻木、停止思考，只是一心投入演出、拍攝，繼續站上舞台。站在舞台上的時候，粉絲給了我勇氣和力量，真的非常感謝。」
▲MARiA控訴經紀公司沒有支付演出酬勞。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）
然而，即便努力振作，MARiA卻仍遭到社長責備「態度有問題」、「妳是抱著什麼心態」，將她的身心逼近極限。MARiA表示，自己在去年就曾提出希望能減少行程，甚至一度表明想在年底離開，「在這樣的體制下，我被精神上壓得喘不過氣，終於迎來極限，於是在今年8月，透過個人律師正式向事務所發出解約通知。」
至於為何沒有與另一成員Toku一起行動，MARiA直言，因為她已無法信任身邊的工作人員，擔心消息會被社長得知，所以連商量都做不到。她回想起來，覺得「或許很早以前就已經開始崩壞了吧」。她坦言，原本期盼能在脫離監控後，能與Toku好好討論未來方向，但卻迎來了突然的暫停活動消息，她為此感到十分震驚與難過。
MARiA最後強調，她的行動並非為了與成員爭執，「我原本以為我們能一起邁出新的步伐，但Toku也一定有他自己的想法。懇請外界不要責怪或攻擊Toku。
▲MARiA發文。（圖／翻攝自X／MARiA_GRND）
【MARiA全文】
突如其來的消息，一定讓大家嚇了一跳，
也讓各位擔心了吧。
我不希望就這樣繼續讓粉絲和相關人士處於混亂之中，
所以想向大家說明現在發生的事情以及經過。
首先，在過去這幾年裡，
透過第三者我才得知，
所屬事務所並未正式支付我在活動上的酬勞，
有些時候甚至完全沒有支付。
其實我一直覺得「有點奇怪」，
雖然心裡還是想選擇相信，
但因為沒有可以提出意見的氛圍，
加上心裡也有恐懼，
所以無法去確認。
這幾年來，我過著幾乎忙到意識模糊的日子，
每次回到飯店房間時，眼淚就會不自覺流下來。
我想，那是一個讓我精神逐漸異常的環境。
即便如此，我還是選擇讓心靈麻木、停止思考，
只是一心投入演出、拍攝，繼續站上舞台。
站在舞台上的時候，粉絲給了我勇氣和力量，真的非常感謝。
然而，在那樣的情況下，
社長卻責備我「態度有問題」、「妳是抱著什麼心態」之類的話。
當時的我，不論體力或精神都已逼近極限，
因此在去年，我曾提出希望能減少行程，
甚至也曾說過「年底想離開」。
在這樣的體制下，我被精神上壓得喘不過氣，
終於迎來極限，
於是在今年8月，透過個人律師正式向事務所發出解約通知。
至於為什麼沒有和成員一起行動，
老實說，是因為我已經無法再信任身邊任何一位工作人員。
我害怕消息會傳到社長那裡，
因此連商量都做不到。
回想起來，或許很早以前就已經開始崩壞了吧。
關於GARNiDELiA，
我原本希望能在遠離事務所監控的環境下，
和Toku好好討論今後的方向，
但最終未能如願。
我還在努力摸索該怎麼辦，
卻迎來了這樣突然的發表，
讓我十分震驚，也非常難過。
我原本以為我們能一起邁出新的步伐，
但Toku也一定有他自己的想法。
我要再次強調，
我的行動並不是為了與成員爭執。
因此，希望大家不要罵他，
或發出任何攻擊性的言語。
讀者迴響