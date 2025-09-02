曾之喬產後低潮「失語2禮拜」腦中冒恐怖聲音　老公辰亦儒溫柔安慰

記者黃庠棻／台北報導

女星曾之喬與辰亦儒結婚近5年後，2月在社群網站證實已低調產下寶貝兒子，令粉絲又驚又喜，她不時會分享育兒生活，在「520」當天還曬出與小孩的合照。今（2）日她出席時尚品牌發佈會，透露生完小孩後其實曾陷入產後憂鬱。

▲曾之喬出席服裝品牌記者會。（圖／記者徐文彬攝）

曾之喬今（2）日現身信義區百貨，參加品牌秋冬發佈會，談到先前剛生完小孩情緒有段時間怪怪的，儘管沒有到「產後憂鬱」這麼嚴重，但坦言「有段時間我會覺得自己會犯錯，生完腦袋像漿糊，沒辦法組織語言，我一輩子伶牙俐齒，對此很懼怕。」

▲曾之喬談及產後陷入低潮。（圖／記者徐文彬攝）

談到產後陷入低潮、失語，曾之喬表示自己有差不多2個禮拜的時間，陷入恐慌之中「過馬路我會看很久，更不要說拿到刀，有個恐怖聲音莫名說我會犯錯。」所幸這個過程，老公辰亦儒都陪伴在她的身邊，總是會溫柔地安慰說道「妳做得很好。」

▲曾之喬談及產後陷入低潮。（圖／記者徐文彬攝）

雖然老公辰亦儒近期將事業重心移往大陸，曾之喬與丈夫長年分隔兩地，但她並不擔心，對對方的行蹤瞭若指掌，笑說「他的行蹤太簡單，10年間不太會變，健身、喝咖啡、朋友有哪些都很規律，不需要猜他在幹嘛。」夫妻倆的感情依舊緊密。

▲曾之喬、辰亦儒雖分隔兩地，但感情依舊緊密。（圖／翻攝自曾之喬IG）