夏宇童瀏海太捲「求救孫協志」　她被敷衍當場抓包：根本沒看我

記者王靖淳／綜合報導

女星夏宇童和孫協志在今年3月登記結婚，平時會透過社群記錄夫妻日常的她，今（2）日分享一段兩人之間的爆笑對話，透露自己向老公抱怨瀏海不小心弄太捲，結果抓包對方只是敷衍地安慰她。貼文曝光後，立刻逗樂一票網友。

▲夏宇童、孫協志今年3月結婚。（圖／翻攝自Instagram／sha_ariel）



夏宇童發文附上兩張自拍照，揭露自己在早上的「髮型災難」。她在文中表示，早上整理頭髮時不小心失手，讓瀏海變得過度捲翹，讓她當場崩潰，急忙向老公孫協志求救，哀號說道：「老公，我完蛋了，我瀏海捲捲的太過了……。」沒想到，當時正在廚房忙著弄早餐的孫協志，頭也不抬地回了她一句：「沒事啦，等下你出門就好了。」

▲夏宇童分享與孫協志的對話。（圖／翻攝自Threads／sha_ariel）

面對孫協志的安慰，讓夏宇童感到又好氣又好笑，她不死心地向老公強調瀏海災情的嚴重性：「沒有欸真的很捲」，並當場戳破孫協志的敷衍：「而且你根本沒抬頭看我耶！」堅持要老公親眼「驗貨」。貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友按讚之外，也意外釣出好友卓文萱、貝童彤、許孟哲紛紛留言「太可愛了吧」、「太可愛！！就這樣出門沒問題！」、「ㄟ….他這什麼臭直男的回答？！ 但…這是發生什麼事？」