林依晨釜山當OTT內容大獎評審！頒獎給朴恩斌…私下迷妹對話曝光

記者黃庠棻／台北報導

2025年全球OTT內容大獎（G.OTT Awards）日前於釜山盛大舉行，亞洲影后林依晨今年以評審身份登場，不僅展現流利的外語能力，更以專業眼光分享對海外影視的觀察。

林依晨也以電影《失明》監製的角度指出「無論電影、電視或串流平台，作品的敘事節奏愈加緊湊，跨地區合作案例日益頻繁，這些趨勢正加速推動全球影視的交流與共榮。」談到文化差異的挑戰，她坦言「語言不是隔閡，但文化可能是。我們必須兼顧自我特色與普世共鳴，才能真正走向更大的舞台。」

典禮最矚目的時刻之一，是林依晨將最佳女主角獎頒發給韓國實力派演員朴恩斌，她表示自己是對方的忠實觀眾，特別欣賞她在《非常律師禹英禑》中的細膩表演「從走路姿態到眼神特徵，都極其精準，讓觀眾真切感受到少數群體的處境。」

兩人更在典禮結束後合影，林依晨開心直言「真的很開心！我還告訴她，我很欣賞她，也期待未來能有合作機會。」她還透露，看完該劇後更受到啟發，計劃開發另一個少數群體題材的故事。

從影后到評審，林依晨今年更挑戰監製身份，在不同角色之間不斷突破框架、撕掉標籤。就像她最近監製的電影《失明》，希望透過作品突破世俗的藩籬與框架，把焦點放在人性深處最真實、最複雜的情感上「愛情本來就不該只有一種樣貌，而我們想拍出的是那份掙扎與渴望背後的真實。」

被問到未來是否考慮全英文甚至全韓文演出，林依晨則展現開放心態「我一直期待呈現不同族群當代女性的樣貌，不排斥跨語言的挑戰，只要有足夠的前置準備時間。」



從去年榮獲G.OTT影后，到今年以評審身份再登頒獎舞台，林依晨展現出「影后之外的多重角色」。她笑言，無論是演員、評審，還是幕後推動者，都是她在這段旅程中的不同風景。這份心境也落實在她首度擔任監製的電影《失明》中，該片即將於9月19日上映，象徵她的持續探索與突破。