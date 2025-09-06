2025必追韓國10位小鮮肉演員　《外傷重症中心》秋泳愚、IU弟弟姜有皙

文／妞新聞

從校園小奶狗到霸總系歐巴，每一季都有新面孔讓妞妞們心動不已，這些新生代男演員不只顏值爆表，演技也逐漸在線，作品一部接一部，各個都是潛力股。今天妞編輯就幫大家整理出10位必追韓國小鮮肉演員，順便看看哪一位會讓你心動不已。

2025韓國必追10位小鮮肉演員

1.秋泳愚

2021年他透過網路劇《You Make Me Dance》出道，後來出演《學校2021》、《偶然的田園日記》、《玉氏夫人傳》等，算是一步步默默累積實力。真正爆紅的轉折點，就是在醫療劇《外傷重症中心》裡飾演楊載源，也就是被白江赫（朱智勛飾）稱呼為「肛門」的那個得力弟子，演技細膩又有魅力，前陣子由他和趙怡賢，搭檔出演的浪漫奇幻喜劇《牽牛和仙女》也迎來了大結局！

2.姜有皙

2018年就在《神的測驗：重啟》出道，陸續出演過《浪漫醫生金師傅2》、《Start-Up》、《怪物》，但一直算是「配角熟面孔」。直到出演BL校園劇《新光男高學生會》爆紅，飾演高冷副會長盧申佑，擄獲一票粉絲少女心。2025年更是他的大爆發年！先在《苦盡柑來遇見你》裡演出銀明，成為IU的弟弟才廣為人知。





接著直接在《機智住院醫生生活》擔綱主演，人氣扶搖直上。除此之外，他還因為在劇中組了男團「HI-BOYZ」，和TXT成員秀彬和然竣一起在劇中唱跳，沒想到隨著電視播出，劇中表演的歌曲真的上架各大音源，得到不少粉絲支持！前陣子與李鐘碩共同主演的《瑞草洞》也可以看見他精湛的演技。（這樣算是跟李鐘碩和IU這對CP蠻有緣的嗎？）

3.李濬榮

從偶像到演員的代表人物之一！他曾是男團U-KISS、UNB成員，2017年因飾演《付岩洞復仇者們》中的李秀謙一角而廣為人知，在2020年才正式開始轉戰戲劇圈，主演《以一當百執事》、《篡位》、《我們的浪漫電影》。





▲李濬榮在《苦盡柑來遇見你》飾演IU的長跑男友爆紅。（圖／IG@real_2junyoung）

2025年則靠《苦盡柑來遇見你》飾演IU的長跑男友爆紅，劇中溫柔又專情的形象，直接圈走一票姐姐粉。後來在《弱美男英雄Class 2》完美展現惡霸演技，又在《24小時健身俱樂部》挑戰肌肉傻瓜角色，和鄭恩地的搭配超有火花。從偶像舞台到戲劇男主，他一步步轉型成功，未來絕對是新一代浪漫劇男神的強力候補！

4.崔顯旭

2002年出生的小鮮肉，以棒球選手身分活動十年之久，後來因為受傷不得不放棄。喜歡看電影的他最終決心走向演員之路。演出網劇《Real:Time:Love1》的文藝燦一角獲得關注，在主演《羽球少年團》更是得到了「新人演技獎」的好成績，之後也在《弱美男英雄Class 1》、《D.P：逃兵追緝令2》、《二十五，二十一》等熱播劇中擔任重要角色，在前陣子《那傢伙是黑炎龍》更是擔任過著「雙重人生」的帥氣部長，人氣逐漸上升！不過最讓妞編輯有印象的還是在《閃亮的西瓜》裡面頑皮又充滿正義感的伊燦！

▲崔顯旭。（圖／IG@_choiiii__/）



5.金載原

身高186公分的模特兒出身，顏值和比例都逆天！因《我們的藍調時光》飾演車勝元的少年時期才開始受到矚目。之後出演《歡迎來到王之國》、《名校的階梯》，戲路逐漸打開。最近還驚喜客串《外傷重症中心》結局，疑似為第二季埋下伏筆，讓觀眾尖叫！最讓人期待的則是他被官方確定出演《柔美的細胞小將3》，飾演超人氣角色「馴鹿」，完全是顏值與話題雙保證！

6.裴賢聖

妞妞們一定對這張臉超熟！他就是從《戀愛播放列表》紅起來的「校園系男友代表」。早期在《金秘書為何那樣》裡飾演實習生，之後陸續接下《意外發現的一天》、《機智醫生生活》人氣穩定攀升，更因《我們的藍調時光》飾演鄭顯一，拿下了「最佳新人男演員」。憑藉著呆萌外型＋自然演技，他被網友稱為「鄰家系演員」，角色親和力超強。最新作品《申社長計劃》將和韓石圭、李蕊合作，將在9月15日播出，有興趣的妞妞們快把時間記好。

7.金度完

2017年以網劇《十七歲》出道，憑藉笑眼＋白嫩皮膚獲得「小奶狗學長」封號。後來出演《18歲的瞬間》身材高挑外型亮麗，順利狙擊不少少女的心！後來在《Start-Up》裡飾演不怎麼討觀眾喜愛的角色「金容山」，證明了自己的好演技！他最大的魅力就是「反差感」：有時像鄰家學長，有時又能演出心機角色，越看越耐人尋味。

8.李泰彬



自2017年以男子組合MYTEEN成員出道，但因工作量不堪負荷，最終選擇專心朝演技發展，在《Rich Man》、《365：逆轉命運的一年》都有演出，不過真正讓他被認識的就是《PENTHOUSE》裡的惡霸李敏赫，在劇裡陰鬱又暴戾，存在感超強烈，成功讓觀眾又愛又恨。雖然戲份不算多，但靠「瘋狗式演技」留下深刻印象！後來更是參與了校園BL題材電視劇《戀愛至上主義區域》收穫了不少死忠粉絲！

9.厲雲



是透過社交媒體而被挖角的新生代帥哥，曾有「3秒朴寶劍」＆「肌肉版朴寶劍」的稱號，因為初期長相真的有幾分神似寶劍歐巴，身材更是讓人第一眼就想尖叫！後來以《解讀惡之心的人們》獲得新人獎，在2023年3月首次擔任電視劇男主角，和辛叡恩、姜勳攜手合作電視劇《花書生熱愛史》，之後戲路不斷《閃亮的西瓜》、《弱美男英雄Class 2》都展現不錯演技，從小奶狗到青春偶像劇角色都能駕馭！

10.文相敏

2019年透過網劇出道，憑藉《以吾之名》、《放學後戰爭活動》打開知名度。真正翻紅則是在《王后傘下》裡飾演溫柔俊美的王子角色，一舉拿下百想藝術大獎等多個新人獎，被稱為「下一屆臉蛋天才」。188公分的身高＋小臉＋精緻五官，走到哪都像在拍畫報。網友笑說：「他根本就是現實版漫畫男主角！」

看完這10位新生代小鮮肉，是不是覺得還有很多劇可以追了呢？他們有的剛拿下新人獎、有的開始挑戰主演，未來一定會在大小銀幕上大放異彩！妞妞們快留言告訴編輯：你最想先從誰的作品入坑？還有誰是你心中的「隱藏小鮮肉」？ 讓我們一起把2025的追劇清單排爆吧！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！