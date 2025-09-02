直擊／舒華上演鬥嘴粉絲！「舌頭打結說錯話」被笑了　她幽默回嗆

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣偶像葉舒華2日返台，出席最新代言記者會，她向來喜歡開直播跟粉絲互動，假吵架、真開示的名言，每次都會逗得歌迷很開心。稍早，她在接受訪問時，因舌頭打結講錯發音，立刻逗得粉絲笑出來，她則爆笑教訓回答：「做效果！不要笑得這麼大聲～」直播裡的互動真實上演。

▲▼舒華2日為代言現身信義區。（圖／記者徐文彬攝）



舒華2日在信義區出席記者會，為了與粉絲近距離見面，場地特別安排在室外，現場吸引近千名人潮，就連天橋上都站滿人。她親切問候：「大家好，我是舒華，謝謝你們來看我，小心喔。」本身是扁平足的她，穿上最新代言的鞋款，她大讚：「透氣感很好，而且鞋墊非常軟。」

▲舒華現場與粉絲互動鬥嘴部分很有趣。（圖／記者徐文彬攝）



場上與粉絲互動頻頻，舒華不時望向遠方鏡頭打招呼，當在受訪時，被問到最近跳出舒適圈的挑戰？她提及自己接下主持節目的近況，卻因舌頭打結把「持」發音唸錯，引來台下一陣無情笑聲，她則秒教訓粉絲笑喊：「做效果，不要笑得這麼大聲！」逗得全場笑出來。

▲舒華難得現身公開場合與粉絲見面。（圖／記者徐文彬攝）



舒華正式宣布加入運動鞋品牌大家庭，成為最新代言人。為慶祝她的加入，品牌特別打造限時主題快閃企劃，「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」9月1日至9月15日於台北信義新光三越 A11 南大門入口廣場盛大登場。