殺人犯兒被執行死刑前一天　金鐘影后買名牌血拼「穿泳裝露深溝」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

《回魂計》今（2日）公布主預告與主海報，以一場神秘的復活儀式揭開「七日復仇」的序幕，預告中首次透露三位女兒方郁婷、林廷憶與陳昕葳遭遇的不幸事件背後所暗藏的秘密，一窺擅於撥弄人心的罪犯張士凱（傅孟柏飾），在遭判死刑被「復活」的五年前，究竟對三位母親舒淇、李心潔與賈靜雯的女兒做了什麼？而這起復仇計劃又將把三位母親，推向什麼樣的道德與人性深淵。

事件發生於五年前的班佧（劇中虛構城市名），善於挑撥、離間人心的張士凱（傅孟柏飾），在犯下多起虐待、性侵與殺害少女的罪行後遭判死刑，雖已伏法，受害者家屬汪慧君（舒淇飾）與趙靜（李心潔飾）卻難以釋懷。

在預告中可見，兩位母親冷冷地質問傅孟柏「你以為你死了，一切就結束了嗎？」卻不見他有任何悔意，於是無法接受現狀的兩位母親，決心不惜代價展開私刑復仇。慧君與趙靜透過多年前曾目睹過的「神秘儀式」，將死刑犯張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七日。

被囚禁的傅孟柏遭受殘酷折磨與審判，伴隨著李心潔的逼問「你覺得，我女兒的命值多少錢？我們的痛苦值多少錢？你的命，又值多少錢？」只見他提著筆，痛苦而緩慢地填上數字，金錢與罪惡的對照，成了最荒謬也最諷刺的審判，而傅孟柏如今的落魄也與昔日囂張狂妄的模樣形成強烈對比。

在預告中可看見名為「PARADISE」的神秘廢墟，廢棄泳池裡擠滿遭拐騙至此的年輕人，其中舒淇、李心潔與賈靜雯的女兒就在此列中，女孩們哭得撕心裂肺，喊著救命，趙靜的女兒欣怡（方郁婷飾）更是滿臉血跡地喊著「對不起，我錯了」，殘酷畫面令人不忍直視。

回憶這場拍攝，林廷憶與陳昕葳坦言「場景逼真到讓人窒息！」在劇中，賈靜雯的女兒安琪（林廷憶飾）雖倖存卻背負難以啟齒的秘密；舒淇的女兒真真（陳昕葳飾）重傷成為植物人，卻似乎握有關鍵線索；李心潔的女兒欣怡（方郁婷 ）則成為遭受最殘忍對待的犧牲者。

同為受害者家屬的黃宜臻（賈靜雯飾），作為一名律師，一開始以專業與正義之姿全力協助舒淇與李心潔，堅定表示「身為你們的代理律師，我們沒有任何隱瞞，坦誠相見」然而當她意外得知傅孟柏竟「死而復生」時，內心震驚不已。隨著劇情推進，這位原本最強調「同一陣線」的律師，卻逐漸顯露出難以捉摸的一面，似乎也隱藏著不為人知的秘密。

另一方面，張士凱的母親悅心（鍾欣凌飾）冷漠地宣稱「他自己造的罪孽，就要自己承擔」，不僅對兒子的惡行毫不維護，甚至還要他「為了家族做好犧牲的準備」，甚至在兒子執行死刑之前，還跑到購物商場逛街、在泳池穿著泳裝大秀深溝。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

幸好，這條復仇之路並非孤身奮戰，德泰混血新星尹浩宇在劇中飾演一位同樣因失去摯愛而心懷仇恨的青年Eason，因奶奶住院而結識汪慧君（舒淇飾），並堅信張士凱就是害死奶奶的元凶，於是毅然選擇加入復仇計劃，成為兩位母親的重要助力。

泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾則飾演慧君在班佧的鄰居Pong，是一位經營小店的老闆，看似憨厚，實則深知整起詐騙事件的黑幕，他對趙靜的一句「讓我幫你吧！」更是為復仇增添一股關鍵力量。

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

