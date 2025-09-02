ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

熊熊屢遇渣男慘被騙百萬！
4大星座2025秋天愛情機會滿滿
直擊／舒華上演鬥嘴粉絲！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

威廉 許效舜 向太 陳嵐 向華強 江蕙 陳喬恩 李明川

殺人犯兒被執行死刑前一天　金鐘影后買名牌血拼「穿泳裝露深溝」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

《回魂計》今（2日）公布主預告與主海報，以一場神秘的復活儀式揭開「七日復仇」的序幕，預告中首次透露三位女兒方郁婷、林廷憶與陳昕葳遭遇的不幸事件背後所暗藏的秘密，一窺擅於撥弄人心的罪犯張士凱（傅孟柏飾），在遭判死刑被「復活」的五年前，究竟對三位母親舒淇、李心潔與賈靜雯的女兒做了什麼？而這起復仇計劃又將把三位母親，推向什麼樣的道德與人性深淵。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

事件發生於五年前的班佧（劇中虛構城市名），善於挑撥、離間人心的張士凱（傅孟柏飾），在犯下多起虐待、性侵與殺害少女的罪行後遭判死刑，雖已伏法，受害者家屬汪慧君（舒淇飾）與趙靜（李心潔飾）卻難以釋懷。

▲舒淇、李心潔主演的《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

在預告中可見，兩位母親冷冷地質問傅孟柏「你以為你死了，一切就結束了嗎？」卻不見他有任何悔意，於是無法接受現狀的兩位母親，決心不惜代價展開私刑復仇。慧君與趙靜透過多年前曾目睹過的「神秘儀式」，將死刑犯張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七日。

▲《回魂計》集結強大卡司。（圖／NETFLIX提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

被囚禁的傅孟柏遭受殘酷折磨與審判，伴隨著李心潔的逼問「你覺得，我女兒的命值多少錢？我們的痛苦值多少錢？你的命，又值多少錢？」只見他提著筆，痛苦而緩慢地填上數字，金錢與罪惡的對照，成了最荒謬也最諷刺的審判，而傅孟柏如今的落魄也與昔日囂張狂妄的模樣形成強烈對比。

▲《回魂計》集結強大卡司。（圖／NETFLIX提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

在預告中可看見名為「PARADISE」的神秘廢墟，廢棄泳池裡擠滿遭拐騙至此的年輕人，其中舒淇、李心潔與賈靜雯的女兒就在此列中，女孩們哭得撕心裂肺，喊著救命，趙靜的女兒欣怡（方郁婷飾）更是滿臉血跡地喊著「對不起，我錯了」，殘酷畫面令人不忍直視。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

回憶這場拍攝，林廷憶與陳昕葳坦言「場景逼真到讓人窒息！」在劇中，賈靜雯的女兒安琪（林廷憶飾）雖倖存卻背負難以啟齒的秘密；舒淇的女兒真真（陳昕葳飾）重傷成為植物人，卻似乎握有關鍵線索；李心潔的女兒欣怡（方郁婷 ）則成為遭受最殘忍對待的犧牲者。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

同為受害者家屬的黃宜臻（賈靜雯飾），作為一名律師，一開始以專業與正義之姿全力協助舒淇與李心潔，堅定表示「身為你們的代理律師，我們沒有任何隱瞞，坦誠相見」然而當她意外得知傅孟柏竟「死而復生」時，內心震驚不已。隨著劇情推進，這位原本最強調「同一陣線」的律師，卻逐漸顯露出難以捉摸的一面，似乎也隱藏著不為人知的秘密。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

另一方面，張士凱的母親悅心（鍾欣凌飾）冷漠地宣稱「他自己造的罪孽，就要自己承擔」，不僅對兒子的惡行毫不維護，甚至還要他「為了家族做好犧牲的準備」，甚至在兒子執行死刑之前，還跑到購物商場逛街、在泳池穿著泳裝大秀深溝。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

幸好，這條復仇之路並非孤身奮戰，德泰混血新星尹浩宇在劇中飾演一位同樣因失去摯愛而心懷仇恨的青年Eason，因奶奶住院而結識汪慧君（舒淇飾），並堅信張士凱就是害死奶奶的元凶，於是毅然選擇加入復仇計劃，成為兩位母親的重要助力。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾則飾演慧君在班佧的鄰居Pong，是一位經營小店的老闆，看似憨厚，實則深知整起詐騙事件的黑幕，他對趙靜的一句「讓我幫你吧！」更是為復仇增添一股關鍵力量。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

回魂計舒淇李心潔傅孟柏鍾欣凌方郁婷林廷憶劉主平陳昕葳鄭人碩

推薦閱讀

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

6小時前

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

23小時前

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！0偽裝現身松山區…大剌剌抽菸全被拍

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！0偽裝現身松山區…大剌剌抽菸全被拍

10小時前

小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

7小時前

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

17小時前

周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居…提告建商吞敗訴

周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居…提告建商吞敗訴

10小時前

舒華被目擊現身大溪老街！「0偽裝秒被認出」 不見i-dle其他成員

舒華被目擊現身大溪老街！「0偽裝秒被認出」 不見i-dle其他成員

9小時前

H級賽車皇后拍寫真「一絲不掛」全看光！去毒品趴被捕…她卻爆紅

H級賽車皇后拍寫真「一絲不掛」全看光！去毒品趴被捕…她卻爆紅

4小時前

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

8/31 15:53

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

18小時前

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

8/31 11:39

11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

9/1 15:55

熱門影音

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台
陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

泰天團POTATO被求「祈福」超荒謬XD　Pup當BKPP嘉賓超圈粉...認有準備腳本

泰天團POTATO被求「祈福」超荒謬XD　Pup當BKPP嘉賓超圈粉...認有準備腳本

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

Melody恢單後吐心聲「嫁誰都會後悔」　「婚姻不像童話」：當自己的女王！

Melody恢單後吐心聲「嫁誰都會後悔」　「婚姻不像童話」：當自己的女王！

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

老婆是害死爸媽兇手！　許凱被提離婚…虐戀田曦薇「摟懷中強吻」

20分鐘前0

台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

1小時前10

利菁PO合照「曾國城暴瘦一圈」　釣出本尊大笑：修過頭了

1小時前54

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

1小時前0

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

1小時前0

紀卜心、荳荳累到沒有靈魂　被黃偉晉直嗆「你們根本聽不懂」

2小時前10

GARNiDELiA突無限期暫停活動！取消10月台北場　主唱傻住：我不知情

2小時前10

蘿莉塔削水果手滑「2塊皮掉下來」慘噴血！心酸：止血還得抱娃

2小時前30

堺雅人《VIVANT》劇組發生死亡車禍！貨車墜山谷1死1傷…電視台回應

2小時前0

熊熊卓毓彤即將迎來39歲生日釀二胎　卵子剩5顆醫生指出關鍵原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    6小時前6826
  2. 威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」
    23小時前3019
  3. 蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！
    10小時前1416
  4. 小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」
    7小時前6030
  5. 女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺
    17小時前123
  6. 周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居
    10小時前2020
  7. 舒華被目擊現身大溪老街！
    9小時前247
  8. H級賽車皇后拍寫真「一絲不掛」全看光！去毒品趴被捕反爆紅
    4小時前205
  9. 桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍
    8/31 15:53188
  10. 陳喬恩公開最新體重「快回到10年前數字」
    18小時前124
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合