江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻1驚喜」超催淚

▲江蕙今晚演唱會收官。（圖／寬宏提供）



記者翁子涵／台北報導

歌壇天后江蕙今（1日）舉辦台北演唱會最終場，自7月高雄巨蛋開唱至今，舞台規格與創意全面升級，從音響、燈光到舞台設計皆達到頂規，一共舉行23場演出，場場爆滿座無虛席，也將收官劃下句點，演唱會最終場，二姐一連演唱20首經典金曲，成名曲〈家後〉更透過大螢幕與粉絲互動，萬人合唱場面動人至極，將整場演唱會推向最高潮，氣氛溫馨滿溢。

▲▼江蕙安可再度現身舞台。（圖／寬宏提供）



最後，二姐更以帶有祝福的〈博杯〉獻給歌迷，「希望一切著會當順適 ，大大小小平安快樂過。」演唱會圓滿落幕後，歌迷遲遲不肯離去，現場安可聲此起彼落，濃濃的不捨氣氛瀰漫整個場館，就在這片熱情呼喚聲中，江蕙再度現身舞台，並攜手所有的表演者上台鞠躬謝幕，她笑說：「大家都還在，非常感謝，我好怕你們走喔！原本安可要換衣服，但今天最後一場還是要隆重一點，還是穿禮服上來。」

江蕙也感性地說：「我十年沒唱了還可以看到那麼多愛我的朋友，內心非常感動，我也愛你們。」更幽默笑說：「這次特別感謝你們這些孝順的兒女，帶爸爸媽媽來看，所以我也很多年輕人喜歡我，反正我才30歲，我們同梯的啦！」並不忘喊話：「希望年輕人可以多多聽台語，台語非常的美。」

觀眾不斷告白、祝賀她生日快樂，過往安可只唱一小段的她，最終夜也破例獻唱了整首的《甲你攬牢牢》，意外驚喜讓全場尖叫聲不斷，也跟著引吭大合唱，氣氛相當動人，尾聲江蕙更難掩激動情緒，哽咽落淚，她苦笑自嘲：「都在哭要怎麼唱！」唱完最後一句後，江蕙也告別粉絲：「今天大家非常的熱情，謝謝大家，後會有期，掰掰！」也為演出劃下完美句點。

