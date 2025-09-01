江蕙23場收官嗨喊「還想唱」！　被拱大巨蛋「1句話」露曙光

▲江蕙今晚演唱會將收官。（圖／寬宏提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025江蕙演唱會 台北場」今（1日）在台北小巨蛋收官，最終場恰逢二姐生日，由於她個性低調不愛過生日，開唱前特別「警告」團隊不能有任何慶生橋段，不過萬名歌迷紛紛大喊「生日快樂」，甚至準備紅布條告白：「女神二姐生日快樂」，江蕙笑說：「謝謝，你們都記得我生日，其實我沒有在過生日的。」來到演唱會最終場，江蕙也感性地表示：「太感謝你們，我真的完全不敢相信，今天是演唱會的最後一場。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼江蕙今晚生日。（圖／寬宏提供）

全場萬名粉絲也齊聲高喊「加場」，尖叫聲震耳欲聾，江蕙一聽打趣笑說：「加場，你當做小巨蛋是我家喔？人家都是排好的。」接著也表示：「其實能夠加場的話，我真的很想唱，就請製作單位留意，如果真的可以加，我們就敬請期待，也要我們團隊舞者全部都有空才可以，這是一個大工程。」

江蕙接著笑說：「因為我也很愛唱好不好，那我加場你們會來嗎？太小聲（尖叫聲）我不要。」全場也回以熱烈尖叫，她開心直呼：「感謝大家！」見到台下熱情揮動螢光棒，江蕙開心地說：「我完全沒有覺得自己是歌手，但你們螢光棒一搖，我就覺得，天啊，我是個巨星！」

事實上，先前安可時，粉絲不斷敲碗江蕙站上大巨蛋開唱，江蕙當時在台上就笑說：「我是可以啦，要看有沒有檔期，我最閒，但是不知道樂手團隊有沒有時間。」



