理科太太豪砸8位數邀請！Red Velvet成員JOY現身台灣　自曝保養黑歷史

記者孟育民／台北報導

網紅理科太太創立的保健品牌「好好生醫」，砸重金邀請SUPER JUNIOR主唱藝聲與 Red Velvet 成員JOY擔任品牌代言人。今（1日）舉辦盛大記者會，JOY特別從韓國飛來，理科太太談及邀約過程：「3月的時候就也約兩位代言人訪談，他們也下了重本拍了平面照跟廣告，一轉眼已經是半年前的事情了，前前後後絕對有花了8位數。」理科太太表示，為了打入歐美市場，所以才會先鎖定找韓國藝人當代言人。

▲理科太太找JOY擔任代言人 。（圖／記者徐文彬攝）

JOY接下代言，她今天以標誌性的白皙膚色驚艷登場，近期她發佈最新個人迷你專輯，持續累積好評，甚至被稱為「美貌再創全盛時期」。 被問到美麗的秘訣，她則說：「最近努力宣傳專輯，很忙的行程，生日在家裡休息，但行程很滿，沒什麼好好休息，美麗祕訣就是健康是最重要，與其為了變美做事，不說是為了健康，人也會跟著變美麗，內在也會更健康。」

▲▼JOY即便工作繁忙，狀態仍然超好。（圖／記者徐文彬攝）

JOY坦言為了變美麗也曾嘗試偏方，學生時期用「檸檬汁＋優酪乳＋麵粉」保養皮膚，結果反而皮膚狀況變更糟，如今學會用對方法，從照顧自己做起、認真保養。雖然行程滿檔，但她透露最近沈迷看動畫、動漫，「壓力大的時候反而遠離外在紛擾，什麼都不做，沒有聲音的在房間閉眼、冥想紓解壓力。」

