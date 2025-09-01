ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李洙赫大陸見面會「被逼營業12hrs」！　累到脫水遭威脅：沒簽完不准走

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星李洙赫擁有雕刻男般的精緻五官，加上低音砲聲線，迷倒大批女粉絲。近日到大陸杭州舉行粉絲見面會，卻爆出主辦方超賣門票，並要求他簽完上千份簽名才可離開，導致他長時間工作疑似肩膀疼痛，收工時更被拍到疑似脫水、步履蹣跚，引爆粉絲怒火。

李洙赫8月30日在杭州舉辦粉絲見面會，現場一片混亂，據參與粉絲表示，主辦方不僅超賣門票達千張，場地空調更出現問題，原定6.5小時的活動被延長至近12小時，李洙赫因高溫汗流浹背，衣服濕透後多次更換，藝人身體嚴重透支，不少粉絲出現身體不適症狀。

▲李洙赫大陸見面會超時工作。（圖／翻攝自Threads）

▲李洙赫大陸見面會超時工作。（圖／翻攝自Threads）

據悉，主辦方因超賣門票，要求李洙赫額外簽500多張海報，還傳出主辦方以「不准離開中國」為由，強迫藝人連夜加簽海報至凌晨2點，且在活動期間未妥善安排休息時間，過程中頻頻被拍到他按摩肩膀的動作，臉色不佳，但面對粉絲時仍是努力撐起笑臉，最後步出會場時已是步履蹣跚。

▲李洙赫大陸見面會超時工作。（圖／翻攝自Threads）

▲李洙赫大陸見面會超時工作。（圖／翻攝自Threads）

現場粉絲透露，即使活動已超時許久，李洙赫仍堅持要親手完成所有粉絲的簽名要求，且保持微笑，主動與粉絲互動，讓粉絲心疼不已，據了解，這是李洙赫轉換經紀公司後的首場見面會，他甚至親自設計舞台背板，看得出對活動相當重視，主辦方的行為遭到強烈批評，粉絲要求公開道歉，「第一次見面會就搞得這麼不愉快」、「主辦方真是不把人當人看」。

事實上，外國明星到大陸舉辦活動時屢次發生類似事件，此前，泰國明星Orm也曾因連續工作8小時情緒崩潰，主辦方疑似為牟取暴利，竟與黃牛勾結，肆意超售簽名福利，甚至將面對面簽名、1對1合影等原價福利，藝人被迫「隱形加班」補簽，導致活動嚴重超時、現場秩序徹底失控，甚至驚動警方介入維持秩序，場面一度混亂不堪。

▲▼ Dolce&amp;Gabbana BELLAVITA 旗艦店開幕記者會-李洙赫 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李洙赫。（圖／記者黃克翔攝）

