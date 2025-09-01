李千娜唱電子花車長大！　重現「絕版經典」曝光難忘回憶

▲李千娜擔任Hit Fm聯播網九月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

李千娜推出台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，特別打造了一台充滿童年回憶的電子花車，將其命名為「千娜舞台秀」，開到電台門口造勢，吸引大批路人圍觀，李千娜受訪表示雖然自己是工作狂，但現在行程結束後就想馬上收工飛奔回家陪伴兒子Yellow，李千娜直呼：「兒子現在一歲四個月，真是太可愛了！」

▲▼李千娜把電子花車移駕到電台門口造勢。（圖／Hit Fm聯播網提供）



提到電子花車，李千娜表示爸爸是鼓手，媽媽是歌手，從小她就看著家人在電子花車上工作演出，佔據了她童年回憶很大部分。媽媽還跟她分享，從小她的表演慾就很強，天生熱愛表演，每次媽媽唱累了就讓她接力上台高歌，在電子花車上大方展現歌藝，李千娜說，當時電子花車是很多人家裡的生財工具，靠著電子花車走唱養活一家子，但現在電子花車近乎絕版，很少看到這麼正宗的，透過這張專輯結合電子花車的文化一起重現當年的樣貌，復刻當年美好畫面，也想把這樣的文化傳承下去。

李千娜希望能透過這次翻唱，讓大家更喜歡台語歌，繼續傳遞台語文化的美好，不過《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》的專輯名稱用台語唸很難駕馭，電台DJ都需要練習一下才能講得很有味道，阿娟還趁機爆料，電台工作人員還一對一教導每一位DJ，「李千娜這次真的把台語文化發揚光大！」李千娜說，對於專輯名稱她下了很大的心思，希望台語能夠多被使用跟認識，把這樣美好的語言傳承下去。

而李千娜永遠都維持好狀態，被問秘訣是什麼？李千娜說，都是造型師的功勞，再來就是努力保養，「阿娟你忘記了嗎？上次訪問你就問過我同樣的問題了！」讓阿娟突然想到：「對，我上次有問，就是靠多喝水、多運動！」讓李千娜笑說：「看吧！老師在講有沒有在聽？就是多喝水、多運動。」

