偶像私訊說要送禮！「真的是Energy牛奶」還親當快遞 老粉嚇：瘋掉了

記者潘慧中／綜合報導

Energy成員牛奶除了演藝事業，日前還首度創立保健品品牌，一舉一動都備受討論。其中格外掀起話題的是，他最近不只傳私訊說要送給粉絲，甚至親自當人肉快遞，讓對方嚇到直呼：「瘋掉！」

▲黃云歆收到偶像私訊說要送禮給她。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



女星黃云歆不只是牛奶的華岡藝校學妹，還是Energy的老粉。她1日在Instagram限時動態分享一段「很扯的故事」，一切要從牛奶主動傳私訊說起。

▲▼黃云歆高中就是牛奶的粉絲，還加入過對方的後援會。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



牛奶表示想送保健品禮盒給黃云歆，「請問要送到哪邊方便？」突如其來的訊息讓黃云歆又驚又喜，於是她立刻回覆：「哇！謝謝學長想到我，太感動了啦！」

不只這樣，牛奶還細心詢問黃云歆給的地點是否有管理員，「怕如果到時候送過去，妳剛好不在，可能就會收不到。」對此，黃云歆除了表示樓下有警衛協助收件，也開心到無法自己，「你真的超級感人！」

▲牛奶作風相當親民。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



然而，這份溫暖並未就此打住，「你們以為被偶像訊息說要送東西就很誇張了嗎？」黃云歆賣關子地說。原來牛奶親自將禮盒送到她樓下，一張照片讓她驚覺此事，「天啊！你自己送過來嗎？！」

▲黃云歆似乎和牛奶擦身而過。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



得知牛奶都盡量親自送禮盒後，黃云歆扼腕地說：「你幹嘛不跟我講啦！！！早說我就馬上去了！我會瘋掉！！」