代言兒童保健品「維生素D3滴管破裂」　趙小僑發聲：跟粉絲站同陣線

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。而她也因女兒關係代言不少兒童相關用品，沒想到近日卻出現產品「滴管破裂」的問題，對此她也火速發出聲明。

▲趙小僑代言兒童保健品，沒想到產品近日出現問題。（圖／記者李毓康攝）

近日，趙小僑與網紅醫師「蒼藍鴿」代言的品牌產品中，一款維生素D3滴管帽頭出現斷裂問題，有家長發文反應「像是在給孩子餵毒」。後續，品牌發出聲明，推論是因為D3油脂成分與TPE帽頭在長時間使用接觸後，因材質的不耐油性所以造成帽頭斷裂，宣布消費者可以無條件退換貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙小僑代言兒童保健品，沒想到產品近日出現問題。（圖／記者李毓康攝）

對此，趙小僑稍早也在社群網站發布聲明，坦言近期網友的問題她都有看到，沒有及時回應是因為在與經紀人討論，同時在跟品牌方溝通及了解狀況，她說道「我和家人及典典寶寶到現在一直都有在補充藥師健生活的維生素D3和其它營養品，所以我完全能理解你們的心情，也和你們有相同的不安及疑慮，在這個事件的處理上也一定會和你們站在同一陣線上。」

▲趙小僑稍早發布聲明。（圖／記者周宸亘攝）

趙小僑進一步補充「今年5月我們收到品牌通知產品出現滴管橡膠帽頭斷裂及異常的問題，我當然非常擔心，所以第一時間我就要求品牌出示所有相關檢測證明，並要求品牌必須及時處理所有消費者退換貨和退款，除公告之外也要求他們一定要主動聯繫消費者。」

▲趙小僑稍早發布聲明。（圖／記者周宸亘攝）

最後，趙小僑喊話粉絲「雖然品牌和產品相關的專業問題我無法回答，但身為兒童系列代言人的我責無旁貸，在此也向大家承諾，我將會持續幫大家監督並追蹤後續處理進度」，更強調「最後謝謝大家的關心，也請你們放心，我一直都在」。