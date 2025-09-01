ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

虞書欣直播喊卡2天首露面
開學遇鬼月「一動作衰整年」
徐若瑄夢幻連動李多慧拍電影
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳以真 楊偉中 倪淑君 趙露思 吳宗憲 美珠 亮哲 成龍

捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」3國撈千萬　妻兒遭拋家中

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本男星田中圭4月被爆與未婚女星永野芽郁有不倫戀情，儘管雙方澄清，演藝事業仍大受影響。而他目前演藝工作全無，過去兩個月來到海外參加撲克牌大賽大賺獎金，但也因此長期離開日本，把妻兒都留在家。

▲▼捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」。（圖／翻攝自X）

▲田中圭染金髮，離開日本當起流浪賭徒。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，田中圭染金髮又燙捲，過去兩個月來造訪了南韓、美國拉斯維加斯、西班牙巴塞隆納等3個國家。他在巴塞隆納獎金賺得超過200萬日圓，在南韓拿下41萬日圓，在拉斯維加斯參加「世界撲克大賽（WSOP）2025」，以第三名完賽，抱回約1700萬日圓的鉅額獎金，共計1941萬日圓（約台幣403萬元），娛樂記者透露「現在他幾乎沒有演藝工作，處於『流浪賭徒』的狀態，在世界各地飛來飛去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」。（圖／翻攝自X）

▲田中圭與永野芽郁爆發不倫戀情，雙方都澄清緋聞，演藝事業大受影響。（圖／翻攝自X）

▲▼捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」。（圖／翻攝自X）

▲大賽官方帳號曾公開田中圭近照，透露他在巴塞隆納獎金賺得超過200萬日圓。（圖／翻攝自X）

儘管出賽過程合法，田中圭現正給人靠賭博維生的印象。他早在2018年也被週刊《女性SEVEN》報導現身自由對戰的麻將館，並贏了5000日圓（約台幣1039元）。他的現況被媒體曝光後，受到日網批評「根本一直都在打撲克」、「雖然知道田中圭賭運很好，但他為什麼覺得裝沒事就能全身而退，太奇怪了」。

▲▼捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」。（圖／翻攝自X）

▲田中圭現在演藝工作全無，海外飛3國家參加撲克牌大賽，已經離家2個月。（圖／翻攝自X）

田中圭爆發不倫風波時，舞台劇巡演仍然持續進行，票也持續售罄，主演電視劇也照常播出，但他接連退出多部電視劇與廣告，實質上處於演藝活動停止的狀態。不過媒體人觀察，他目前投入海外博弈活動，「既然只能在海外合法賭博，他可能也不打算回國」。而令人擔憂的是他留在日本的妻兒，老婆田中廣美曾是女演員，結婚後已經引退，如今夫妻長期分隔異地，現況令人憂心。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

田中圭

推薦閱讀

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

8小時前

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

14小時前

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

10小時前

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

16小時前

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

8小時前

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

8/30 15:51

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

14小時前

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

8小時前

范曉萱罕公開提大S！　唱對方作詞曲「帶她一起享受舞台」感動網

范曉萱罕公開提大S！　唱對方作詞曲「帶她一起享受舞台」感動網

7小時前

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

9小時前

虞書欣直播喊卡2天後首露面！　家族爭議纏身「真實狀態曝光」

虞書欣直播喊卡2天後首露面！　家族爭議纏身「真實狀態曝光」

9小時前

直擊／許光漢降臨北流開唱！　「激帥造型曝光」一開口全場暴動

直擊／許光漢降臨北流開唱！　「激帥造型曝光」一開口全場暴動

9小時前

熱門影音

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！
徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD

徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD
J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)

J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)
伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

許凱《子夜歸》練肌練到上癮　拍親密戲喊：導演離遠一點...

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

少女時代孝淵「海豚唱腔」翻唱〈Golden〉　翻白眼飆高音「震碎玻璃杯」超努力XD

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

林柏宏體驗汗蒸幕「像在烤地瓜」　被舒華雞蛋敲頭「二度失敗XD」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

看更多

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

親子餐廳捕獲野生小甜甜母女！　定居北京的他低調現身台灣帶娃

22分鐘前20

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

22分鐘前0

捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」3國撈千萬　妻兒遭拋家中

50分鐘前0

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

7小時前52

范曉萱罕公開提大S！　唱對方作詞曲「帶她一起享受舞台」感動網

8小時前106

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

8小時前61

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

8小時前70

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

9小時前121

直擊／許光漢降臨北流開唱！　「激帥造型曝光」一開口全場暴動

9小時前42

虞書欣直播喊卡2天後首露面！　家族爭議纏身「真實狀態曝光」

讀者迴響

熱門新聞

  1. H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」
    8小時前206
  2. 布魯斯威利妻證實他與家人分居
    14小時前5215
  3. 全球城市小姐前五名出爐「她替台灣爭光」
    10小時前206
  4. 蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔
    16小時前41
  5. 知名化妝師吳阿志驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg
    8小時前121
  6. 台女星「50元買台積電」32歲就退休！
    8/30 15:512814
  7. 快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往
    14小時前164
  8. 壯壯回歸招牌短髮！　「一刀剪到耳下」造型曝
    8小時前12
  9. 范曉萱罕公開提大S！唱對方作詞曲：帶她一起享受舞台
    7小時前102
  10. 宋軼遭疑進廠維修　本人發聲笑了
    9小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合