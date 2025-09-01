捲不倫工作掛零！田中圭變「流浪賭徒」3國撈千萬　妻兒遭拋家中

記者陳芊秀／綜合報導

41歲日本男星田中圭4月被爆與未婚女星永野芽郁有不倫戀情，儘管雙方澄清，演藝事業仍大受影響。而他目前演藝工作全無，過去兩個月來到海外參加撲克牌大賽大賺獎金，但也因此長期離開日本，把妻兒都留在家。

▲田中圭染金髮，離開日本當起流浪賭徒。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，田中圭染金髮又燙捲，過去兩個月來造訪了南韓、美國拉斯維加斯、西班牙巴塞隆納等3個國家。他在巴塞隆納獎金賺得超過200萬日圓，在南韓拿下41萬日圓，在拉斯維加斯參加「世界撲克大賽（WSOP）2025」，以第三名完賽，抱回約1700萬日圓的鉅額獎金，共計1941萬日圓（約台幣403萬元），娛樂記者透露「現在他幾乎沒有演藝工作，處於『流浪賭徒』的狀態，在世界各地飛來飛去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田中圭與永野芽郁爆發不倫戀情，雙方都澄清緋聞，演藝事業大受影響。（圖／翻攝自X）

▲大賽官方帳號曾公開田中圭近照，透露他在巴塞隆納獎金賺得超過200萬日圓。（圖／翻攝自X）

儘管出賽過程合法，田中圭現正給人靠賭博維生的印象。他早在2018年也被週刊《女性SEVEN》報導現身自由對戰的麻將館，並贏了5000日圓（約台幣1039元）。他的現況被媒體曝光後，受到日網批評「根本一直都在打撲克」、「雖然知道田中圭賭運很好，但他為什麼覺得裝沒事就能全身而退，太奇怪了」。

▲田中圭現在演藝工作全無，海外飛3國家參加撲克牌大賽，已經離家2個月。（圖／翻攝自X）

田中圭爆發不倫風波時，舞台劇巡演仍然持續進行，票也持續售罄，主演電視劇也照常播出，但他接連退出多部電視劇與廣告，實質上處於演藝活動停止的狀態。不過媒體人觀察，他目前投入海外博弈活動，「既然只能在海外合法賭博，他可能也不打算回國」。而令人擔憂的是他留在日本的妻兒，老婆田中廣美曾是女演員，結婚後已經引退，如今夫妻長期分隔異地，現況令人憂心。