直擊／許光漢降臨北流開唱！　「激帥造型曝光」一開口全場暴動

▲許光漢退伍後首獻聲開唱。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

男神許光漢今晚（31日）現身北流JAM JAM ASIA 亞洲音樂節，合體金曲樂團落日飛車飆歌，成為最猛壓軸，而這也是許光漢退伍後首次出席公開音樂活動，他特別提早兩周進行彩排練唱積極準備，今晚在落日飛車演唱經典歌〈Let There Be Light Again〉時無預警現身合唱，讓全場沸騰，掀起當晚最高潮。

▲▼許光漢合體落日飛車演出。（圖／記者周宸亘攝）

許光漢接著深情演唱〈想去哪〉後，國國開心向全場介紹：「讓我們歡迎已經在世界飛翔的許光漢。」見到滿場粉絲熱情尖叫，許光漢說：「哈囉大家好我是許光漢，謝謝北流的優質邀請，我會好好享受這個夜晚，希望大家喜歡。」國國接著說：「有時候上天很不公平。」團員幫腔：「你指他不會寫歌而已？」國國回：「對，不然我覺得大家應該都要沒飯吃了。」隨後又一同飆唱金曲〈Antenna〉，讓全場聽得如癡如醉。

▲▼許光漢一連演出多首歌曲。（圖／記者周宸亘攝）



落日飛車更和許光漢演唱當年在Coachella音樂節演出的〈我是一隻魚〉，瞬間掀起全場大合唱，氣氛浪漫不已，國國也無預警曝喜訊說：「明年1月有機會在同一個場地讓大家開心一下。」接著轉頭問許光漢：「不知道你有沒有空？」引爆全場激動尖叫，許光漢也回以害羞一笑，魅力電爆台下粉絲。

提起雙方淵源，許光漢多次現身在落日飛車的MV中，更曾以嘉賓之姿一起登上落日飛車演唱會合唱〈流星雨〉，去年也現身主唱國國的婚禮，雙方深厚情誼可見一斑，提起這次合作過程中難忘的事，主唱國國特別誇讚許光漢：「我們溝通起來都非常流暢有默契，光漢一如往常非常的敬業跟認真，而且有自己的堅持！」

有趣的是，落日飛車 Sunset Rollercoaster 主唱國國坦言當時找許光漢來拍MV時一開始竟不識這位男神，笑說：「我們有眼不識泰山，當時在合作〈Vanilla Villa 〉MV後才知道他超紅！然後認識之後才發現，他是位長得很帥的冷面笑匠！」

落日飛車此次登JAM JAM ASIA 亞洲音樂節更拋出夢幻曲目打造最猛壓軸，不僅獻上一小時媲美演唱會規格的演出，加碼首唱甫於八月初發行新專輯的多首新歌，包括〈Wind of Tomorrow〉、〈Mistakes〉、〈Believe U〉、〈Charon’s Gone〉、〈Piccolo Amore 〉、〈Bluebird〉，為演出畫下完美句點。

