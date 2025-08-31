全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

記者孟育民／台北報導

全球城市小姐世界邀請賽暨全球城市美業形象大使總決賽，8月31日在台北漢來大飯店舉行，20位國際佳麗和9位台灣佳麗經過激烈角逐，由俄羅斯佳麗尤莉亞贏得后冠，獲選2025年全球城市小姐世界選美皇后。台灣選手鄭安琪也不負眾望，榮獲第五名，成為台灣代表唯一進入前五名、獲得唯一一頂小后冠的佳麗。

▲全球城市小姐世界盃前5名出爐，俄國小姐尤莉亞奪冠（圖中），亞軍美國小姐布莉安娜（左四），季軍新加坡小姐妮可（左二），第四名波蘭小姐茱莉亞（左一）和第五名台灣佳麗鄭安琪 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

此次，世界邀請賽，台灣部分是由年僅17歲、身高178cm「高人一等」的學生選美皇后劉巧甯，以及唱紅「星星點燈」的歌手鄭智化女兒「星二代」鄭安琪，和其他7位佳麗，一共9名佳麗代表台灣競逐世界盃后冠。鄭智化今天下午還特別搭高鐵從台中北上，親為寶貝女兒鄭安琪加油打氣。

鄭安琪也不負眾望，雖然未能奪得大后冠，仍然榮獲第五名，成為台灣代表唯一進入前五名、獲得唯一一頂小后冠的佳麗。此外，她還奪得一個「最佳城市特色服裝獎」單項獎。

▲鄭安琪奪得第五名。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

其中，曾唱紅「星星點燈」的歌手鄭智化，星二代學霸女兒鄭安琪目前在香港執業，擔任獸醫師的她，特地告假參加選美，這也是她首次參加選美比賽，坦言心情緊張，但志在參加，不讓自己後悔。





▲鄭智化力挺女兒到場支持 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）



星爸鄭智化也表示特地推掉幾百萬的演唱會回台灣為女兒今天的比賽加油打氣，而他也為女兒出場的晚禮服頭飾台灣藍鵲花了幾天功夫在頭飾上作畫，尤其是羽毛還特別染成台灣藍鵲的顏色，直笑說，累死了，但也看出她寵愛唯一寶貝女兒的心。