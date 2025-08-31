直擊／《絕廟騙局》道爾法師來了！POTATO首訪台　被求賜福笑到下跪：很訝異

記者蕭采薇／台北報導

出道24年的泰國流行搖滾天團POTATO，在樂迷千呼萬喚下，終於在8月31日首次來他，參加2025 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。首次來台，對於台灣美食深感興趣的POTATO，笑說最想抽空到處去吃東西，主唱Pup更透露想吃「石頭火鍋」，更化身《絕廟騙局》的道爾法師，替全場媒體「賜福」。

▲泰國搖滾天團POTATO，出道24年首次來台演出。（圖／記者周宸亘攝）

POTATO是泰國樂壇長青樹代表，憑藉著抒情流行POP樂風征服世界各地樂迷，而主唱Pup除了高超唱功及音樂才華外，有著帥氣外表的他演技實力精湛，去年更出演超夯泰劇《絕廟騙局》裡的道爾法師。由於磁性聲音令人著迷，讓粉絲笑說他不僅唱功了得，連念經講道都很有說服力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而出道20多年卻是首次來台表演，POTATO坦言既興奮又緊張，主唱Pup表示：「不知道台灣的觀眾們會不會不知道我們的歌曲，還是會有點怕怕的，所以對於歌單的安排還有點猶豫不決！」事前積極準備歌單的他們希望透過這次演出讓台灣觀眾認識真正的POTATO。」

▲POTATO受邀來台參加2025 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。（圖／記者周宸亘攝）

Pup在今年當了爸爸，育兒日常也成為焦點，包括之前兒子不小心「便便」在他身上，這段影片在IG有將近千萬點擊。他溫柔的說：「有了孩子以後，感覺像是反映出我自己，像是各種小朋友有情緒、生氣啊、傷心啊，我會感受到這類情感，也讓我有了更深層的思考，更能看清真實的面貌。」

而團員們透露想趁著這次來台要大快朵頤台灣菜，事前做功課的他們也上網查了台灣當地人會喜歡去的店家，「都想去試試 ！」提及對台灣歌手的印象，POTATO透露想藉著參加JAM JAM ASIA 亞洲音樂節的機會多認識一些台灣音樂人，「希望屆時有空去看其他音樂人或是團體的表演。」

▲POTATO主唱Pup（右二）在今年當了爸爸，更演出影集《絕廟騙局》人氣更上層樓。（圖／記者周宸亘攝）

成團24年的泰國天團POTATO為了JAM JAM ASIA 亞洲音樂節在台展開首次演出，有著高人氣的他們昨天一抵台灣落地就獲得不少粉絲接機，有人甚至因為主唱Pup先前主演電影《絕廟騙局》裡的僧侶而拿著法器及「缽」去接機，讓他笑說：「覺得很新奇及開心，同時也感到很溫暖，不過同時也覺得很訝異有粉絲來接機，因為第一次來台灣表演。」

▲POTATO對於台灣美食深感興趣，笑說最想抽空到處去吃東西。（圖／記者周宸亘攝）

對於台灣美食深感興趣的他們笑說最想抽空到處去吃東西，「想喝正宗珍珠奶茶，昨天有粉絲拿給我們喝，覺得超讚。」主唱Pup更透露想吃石頭火鍋，讓媒體好奇為何會知道這麼道地的火鍋美食，他笑說：「因為翻譯有推薦，很想去試試看先炒後煮的火鍋，感覺超台式。」他們希望藉由此次音樂節演出，能夠有更多人認識POTATO，更透露也有機會來台辦專場。

▲主唱Pup（右二）以「道爾法師」身分，帶著POTATO為現場媒體「賜福」。（圖／記者周宸亘攝）

最後，記者請他以「道爾法師」的身分為大家賜福，Pup先是綜藝感十足的假裝跪下求饒，然後笑說：「祝福大家、工作人員及記者朋友能夠有非常美好的心靈，希望未來可以常常來玩，平安喜樂。」