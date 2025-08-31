快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團成員Jimin日前被爆出電梯談愛影片，他與緋聞女友宋多恩感情傳多年，但公司從未對外發聲過，沒想到，稍早，BIGHIT MUSIC終於出面承認「以前確實是抱著好感交往的關係，但已經是數年前了，現在沒有交往！」

▲Jimin承認交往過宋多恩。（圖／翻攝自Instagram／da.eun.da.eun、j.m）



宋多恩近日突然公開和防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）家中約會影片，儘管該影片已經刪除，但仍引起軒然大波，兩人緋聞早在2022年6月起瘋傳，只是公司從未認愛，直到31日，韓媒才爆出兩人確實交往過，但早已分手，宋多恩近期所公開的所有照片、影片，大部分都是過去的影片，圈內人士也表示「不懂為何她定期公開這些照片、影片」。

▲宋多恩自傳出與Jimin的緋聞後，這幾年飽受男方粉絲攻擊曾在直播裡大哭。（圖／翻攝自newsen）



▲Jimin首度認了有跟宋多恩交往過。（圖／翻攝自Jimin IG）



HYBE向來對於這些緋聞保持沈默態度，沒想到，31日終於對外發聲，首度承認Jimin與宋多恩以前確實是抱著好感交往的關係，但已經是數年前了，現在沒有交往，「這段時間沒有發表立場是因尊重對方」，但與事實不符的藝人私生活謠言、推測性報導不斷傳出，為了澄清真相才會發出立場。公司強調：「請克制針對私生活無差別性的猜測，也請避免任何行為牽連到一起被談論到的對方（宋多恩）。」

宋多恩因參演戀愛節目《Heart Signal 2》踏進演藝圈，後來參演《結過一次了》、《絕不認輸》等戲劇出道。另一方面，Jimin在6月退伍，防彈則是預計於明年春天回歸。