大愛新戲5看點公開！卡司全是「金鐘、金馬演員」　勇兔認了壓力大

記者黃庠棻／台北報導

大女主的大愛劇《日日好食光》由范瑞君、張詩盈、林筳諭（勇兔）主演，劇情以食物作為情感連結的橋梁，不僅把發生在生活周遭糾結難解的人生課題，幻化成各式各樣不同的食材，更擴及臺灣遭逢的九二一大地震、象神風災、疫情等災難融入劇中，在災難中展現女性的韌性與力量、堅守與奉獻，聯手烹調出一個個熱騰騰的便當。

▲《日日好食光》由范瑞君、張詩盈、林筳諭（勇兔）主演。（圖／大愛電視提供）

全劇18集共端出18道料理療癒人心，兩度拿下金鐘獎女配角的范瑞君，把一肩扛起四千萬負債及照顧兒女的單親媽媽，細膩的內心又不得不穿上盔甲的大姊大氣場，在廚房展露無遺，演得既霸氣不失幽默又暖心，以下整理出《日日好食光》五大必看亮點。

看點1：平凡女性在逆境中自我蛻變的感人旅程

三位住在北投的女性，楊英美（范瑞君飾）歷經丈夫早逝，工程款要不到，曾背負高達四千萬的債；邵惠美（張詩盈飾）面對家庭與工作的雙重壓力，還要照顧難以相處的婆婆陳雀（吳佳珊飾），情緒長年壓抑；李美玉（林筳諭飾）個性內向，被年長13歲的丈夫林國（周詠軒飾）照顧得無微不至，依賴性大。

三個個性截然不同的女性在廚房相遇，范瑞君在劇中跟張詩盈兩人只要見面就是極度緊張的氣氛，每回都是劍拔弩張，還好有林筳諭當潤滑劑，結下「三美」的好情誼。彼此從家庭的親情紛爭，到社區鄰里間的互助互愛，展現臺灣女性在傳統與現代價值中，尋找平衡的智慧與勇氣，激勵每個人在苦難中找到生活的甘甜。

看點2：范瑞君跟邱凱偉成為「靈魂伴侶」

范瑞君跟邱凱偉飾演夫妻，劇中邱凱偉45歲就離世，范瑞君卻還是經常跟邱凱偉對話，導演黃克義都笑說她應該是有「靈異體質」。拍攝過程，當邱凱偉出現時，特別設計唯美場景柔和燈光，讓范瑞君跟劇中「還魂」的先生成為名符其實的「靈魂伴侶」。

看點3：張詩盈與范瑞君北藝大學姊妹，金鐘金馬最佳女配演技大對決

張詩盈跟范瑞君有一場戲完全沒有台詞，開拍前導演告訴張詩盈「妳要有心理準備，明天這場是邵惠美整齣戲最崩潰的一場戲」。在拍戲現場張詩盈跟范瑞君及導演決定不加台詞，用表演詮釋。張詩盈說「我就整個人沉在自己的狀態裡，沒有特別希望范瑞君做什麼事情來協助我」。

劇情是張詩盈抱怨婆婆情緒潰堤，正當張詩盈哭到不能自已時，一抬頭看到劇中個性好強不認輸的范瑞君也淚流滿面，當下看到彼此哭，接著就笑出來了，然後台詞就接討論菜色，她表示「劇本裡面沒有台詞，我們加入了好多情感」，用笑淚把支持姊妹的情感表達出來，用料理再把情緒焦點轉移出去。

看點4：林筳諭戲裡戲外都是小白兔遇到大姊大

林筳諭在劇中由一名家庭主婦，成長為獨當一面的志工小組長。回想起當初，林筳諭說「我怎麼會有勇氣要接拍」。劇中卡司包括范瑞君、張詩盈、楊麗音、郎祖筠、謝瓊煖都有金鐘獎、金馬獎得獎肯定。林筳諭都不敢說「跟他們對戲壓力好大，我不會曝露自己的短處嗎？」。

幸好，林筳諭都會偷看她們「偷學一點」，沒想到大家的表演都看不出痕跡很生活化，她發現范瑞君私下很少女，會泡花茶、做臉，沒想到在劇組時，光是走路就有一個大姊大姿態，已經融入劇情，直接上戲。

看點5：AI變臉科技結合新聞真實畫面重現急難救助，愛與付出的力量

劇中真實還原象神風災，水淹一層樓高的真實場景，天還沒亮一群女性就起身準備熱食，緊接著在淹水中用橡皮艇送餐。主創團隊將拍攝畫面結合當時的新聞畫面，不過早期都是SD影視畫質，劇中畫面除了復原到HD高畫質，還加上AI技術，把當時新聞畫面中志工的臉，換上了演員的臉。

透過戲劇表演，讓觀眾看到，短短的新聞畫面背後，不僅深刻展現人性中的善良與堅持，也讓觀眾體會到在自然災害面前，即使是平凡的女性與家庭，也能成為社會最堅強的力量。

