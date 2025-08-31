八三夭阿璞放閃豆花妹！　七夕甜喊：對的人，天天都是情人節

▲八三夭阿璞放閃女友豆花妹。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭昨（30日）在高雄巨蛋舉辦《星展銀行 八三夭 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄首站》，現場上萬名粉絲齊聚高雄巨蛋，共同為八三夭慶生，主唱阿璞的家人都暖心到場力挺，交往10年的女友豆花妹（蔡黃汝），也悄悄現身台下，由於七夕要彩排，無法共度情人節，阿璞受訪也大方放閃笑說：「如果是對的人，天天都是情人節！」足見小倆口感情甜蜜如昔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼八三夭高雄巨蛋生日趴圓滿落幕。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



談到這次巡演主題〈沒有翅膀的人〉，阿璞謙虛表示：「八三夭不是什麼大明星，我們的音樂一直都陪伴著小人物的成長。這首歌是在寫每個世代面對的不同課題，以前可能會覺得一定要達成什麼夢想，現在更希望大家能在音樂裡找到力量，接受自己的獨特，這才最重要。」

主辦單位 KKLIVE 在慶功宴上宣布，隔週將迎來上海站，隨後新加坡、馬來西亞場也將陸續公布。至於粉絲最關心的台北場，主辦方透露仍在積極申請場地，阿璞更提到：「其實很想挑戰在棒球場，甚至是跨夜的演唱會。今年因為場地條件不符，沒能成行，但未來希望能找機會完成這個夢想。」

