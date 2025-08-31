蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

記者孟育民／台北報導

蔡依林在2014年推出《PLAY我呸》，至今過去10年仍是經典，然而有眼尖的網友發現，MV中竟出現薔薔的身影，雖然只有短短6秒，但卻令人印象深刻。薔薔日前在社群首公開拍攝內幕，也坦承就是自己，「我沒有特別說過，是因為真的只是很小的事情。」

▲▼薔薔拍蔡依林《PLAY我呸》MV。（圖／翻攝自YouTube／JOLIN 蔡依林）

[廣告]請繼續往下閱讀...

薔薔在《PLAY我呸》中，霸氣走上紅毯任攝影師拍攝，鞠躬彎腰露出傲人身材，博得版面，這段畫面雖然只有短短幾秒鐘，卻讓人印象深刻。對此，薔薔分享拍攝故事，「大概凌晨的時間，晚上11、12點去美術館拍，拍完之後我就馬上去機場了，直接去香港找男朋友。」薔薔笑說，自己只是很小的角色，僅拍攝5分鐘就結束，但之後捲入新聞事件一度擔心影響到MV，「我就想說算了，大家不要認得我，一直上社會新聞，沒幫她把這支MV搞砸就已經不錯了。」

▲薔薔公開拍攝故事。（圖／翻攝自薔薔臉書）

薔薔坦言《PLAY我呸》是自己拍的第一支MV，談到錄取原因，她表示那時候好認識在做廣告的經紀人，那人會幫她介紹試鏡的機會，「他有一天告訴我，這個東西不用試鏡，就決定是我，他說只要看照片，他又給我了好幾千塊，我去的時候有看到蔡依林本人，小小一隻，那一PART也不是跟她一起拍，其實是分開的。」

