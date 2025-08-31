快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

▲楊丞琳自爆動手術。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）



記者翁子涵／台北報導

歌手楊丞琳今（31日）久違地在社群平台分享近況，無預警透露自己剛完成一場不小的手術，目前正專心休養中，她表示，選擇在此時公開，是為了向長期關心她的粉絲們報平安，不希望因較少露面而引起不必要的擔憂或誤解。

楊丞琳發文表示這場手術其實在去年就被醫師建議安排，但為了投入演唱會與眼前繁忙的工作，她選擇暫時擱置。直到今年回診，考量到未來更長遠的健康，才毅然決定調整優先順序，將身體健康擺在首位，她也向大家報喜，「結果也令人放心，後續只要專注在靜養與恢復就好。」

面對這段需要時間靜養的過程，楊丞琳坦言雖然不是件小事，但她努力不讓這段經歷顯得過於沉重，她感性表示，媽媽和老公李榮浩都寸步不離地在身旁陪伴照顧，讓她得以安心休養，也讓粉絲們不必過於掛心，「你們安心，沒事的喔！」

儘管歷經手術，楊丞琳仍不忘與歌迷們的約定。她重申新專輯預計在今年下半年推出，「這份承諾絕不會因任何事而改變。」她透露，專輯的準備工作早已在術前完成，希望作品能繼續陪伴大家，她也請大家多點耐心，靜候新專輯的誕生。，楊丞琳也俏皮提醒，未來若在生活中偶然遇見她，請不必太過驚訝，那不代表她已完全康復，「是我正慢慢地回到熟悉的狀態和節奏。」

對此，經紀公司回應：「謝謝大家的關心，楊丞琳目前正在恢復中，只是還需要些時間才能慢慢回到工作節奏，但一切都好，請大家放心。」也表示手術不是因健康出現突發狀況，出於對粉絲的重視，她才選擇分享這段經歷，並報個平安讓大家安心，其他有關醫療的細節我們就不多說了。」目前人也已出院休養。